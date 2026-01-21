Главные новости за 21 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Экономическая полиция в Петербурге пресекла схему посредничества во взяточничестве при подключении к электросетям. По данным следствия, фигурант по фамилии Иващенко передавал деньги сотрудникам компании за ускоренное оформление. В одном случае 350 тыс. рублей были переданы за подключение коммерческого помещения, в другом — 190 тыс. рублей за ускоренное подключение рекламных конструкций.

В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове простились с сооснователем бренда Ginza Project Вадимом Лапиным. Он скончался 16 января на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологической болезнью. У руля созданного им холдинга, объединяющего более 150 проектов по всему миру, теперь стоит его сын Марк.

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для предпринимателей, которые устанавливают нестационарные торговые объекты (НТО) без договора с городом на аренду земельного участка. Авторы объясняют, что зачастую такие бизнесмены не используют НТО для торговли, а сдают их в аренду. Подробнее об инициативе — в материале «У киосков ищут крышу».

ООО «Администратор» не смогло получить в собственность земельный участок на территории бывшего завода «Красный треугольник». Арбитражный суд отказал компании в иске к территориальному управлению Росимущества. Суд согласился с позицией ответчика о том, что Росимущество не уполномочено распоряжаться этим участком, поскольку права федеральной собственности на него не зарегистрированы.

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по иску Генеральной прокуратуры России к Сергею Мойсеенко об изъятии имущества экс-замначальника ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти на 100 млн рублей. В начале июля 2025 года Петроградский райсуд удовлетворил данный иск ведомства, защита, не согласившись с этим, подала апелляционную жалобу. Теперь решение вступило в законную силу. Подробнее об иске — в материале «Экс-тюремщику предъявили за жизнь не по декларации».

Аукцион на право долгосрочной аренды исторических зданий архитектурного ансамбля Конюшенного двора в Стрельне был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена аренды составляла 93,6 тыс. рублей в месяц, но необходимость масштабной и срочной реставрации, которую нужно завершить в течение четырех лет, отпугнула потенциальных инвесторов.

Первый прямой рейс из Марокко прибыл в аэропорт Пулково 21 января. Рейс авиакомпании Royal Air Maroc связал Санкт-Петербург и Касабланку, переговоры об открытии маршрута велись два года.

Пятеро руководителей компании «Цементно-бетонные изделия» задержаны после обысков в Петербурге. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении экологических норм при разработке карьера «Воронцовское-2» в Ленобласти. В числе задержанных — ключевой владелец компании Алехан Албогачиев, его сын Алексей, занимающий дожность руководителя коммерческого отдела, гендиректор Эдуард Гузиев и еще двое сотрудников — Георгий Ломакин и Денис Дорофеев.

Парламент Санкт-Петербурга в третьем, окончательном чтении принял законопроект об отмене штрафов для церквей, храмов, мечетей и верующих за нарушение тишины с 8:00 до 12:00 в праздничные и выходные дни при совершении религиозных обрядов разных конфессий.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил архитектурный облик будущего комплекса по обработке отходов «Новоселки» в Левашово. Строительство объекта стоимостью 14 млрд рублей должно начаться в ближайшее время. Основное финансирование проекта обеспечит «Российский экологический оператор» за счет выпуска «зеленых» облигаций, которые выкупил Сбербанк.

Власти Ленобласти подтвердили готовность передать Петербургу землю для строительства станции метро «Кудрово» и выплатить компенсации за изымаемые участки. В бюджете региона уже зарезервированы необходимые средства.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры по делу о национализации петербургского производителя бумажных и картонных изделий — ООО «Типография „Печатня“». Арестованы активы компании и имущество ее владельца Ирины Рудени, предпринимательнице также запрещен выезд из России.

Учительницу Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении учеников одной из школ Выборгского района, госпитализировали в городскую психиатрическую больницу №3 имени И. И. Скворцова-Степанова. «Моя дочь тяжело переносит эту ситуацию. Она затравлена»,— заявил изданию отец педагога.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко представил логотип 100-летия региона, которое будет широко отмечаться в 2027 году. Сам глава Ленобласти признал, что символ «неоднозначный». «Долго спорили, но я примирил всех, что мы берем этот вариант за основу», – рассказал глава региона.