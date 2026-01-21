Ленобласть передаст землю Петербургу под строительство станции метро «Кудрово»

Власти Ленинградской области подтвердили готовность передать Санкт-Петербургу землю для строительства станции метро «Кудрово» и выплатить компенсации за изымаемые участки. Об этом заявил областной комитет по транспорту, подчеркнув, что в бюджете региона уже зарезервированы необходимые средства.

В комитете напомнили, что соглашение о субсидии для выкупа земель было подписано с Петербургом в августе 2025 года, и область взяла на себя эти расходы. Также Ленобласть поддержала выделение федерального финансирования на проект развития метрополитена.

Губернатор Александр Дрозденко ранее отмечал, что Петербург называет 2029 год возможной датой открытия станции. Он заверил, что регион со своей стороны выполнит все обязательства по подготовке необходимой инфраструктуры: подъездных путей, разворотов и стоянок.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Ленинградской области запустили процесс изъятия недвижимости для строительства станции метро в Кудрово. В ближайшее время предстоит снести 73 гаража.

Андрей Маркелов