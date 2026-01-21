Первый рейс из Марокко в Петербург приземлился в Пулково утром 21 января

Первый прямой рейс из Марокко прибыл в аэропорт Пулково 21 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Рейс авиакомпании Royal Air Maroc связал Санкт-Петербург и Касабланку, переговоры об открытии маршрута велись два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Рейс из Касабланки, приземлившийся в Пулково утром 21 января Фото: Пресс-служба Пулково Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Рейс из Касабланки, приземлившийся в Пулково утром 21 января Фото: Пресс-служба Пулково

Самолет приземлился в 6:47 утра. По случаю исторического события в аэропорту были организованы праздничные мероприятия с исполнением национальных марокканских песен. Обратный рейс в Касабланку вылетел из Пулково спустя два часа.

В петербургском аэропорту подчеркнули, что вылеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Из Пулково лайнеры отправляются в 08:05, время в пути — 5 часов 40 минут.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что петербургский Пулково обслужил более 705 тыс. человек в новогодние праздники. Это на 7% больше, за соответствующий период 2025 года.

Андрей Маркелов