Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый рейс из Марокко в Петербург приземлился в Пулково утром 21 января

Первый прямой рейс из Марокко прибыл в аэропорт Пулково 21 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Рейс авиакомпании Royal Air Maroc связал Санкт-Петербург и Касабланку, переговоры об открытии маршрута велись два года.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Рейс из Касабланки, приземлившийся в Пулково утром 21 января

Рейс из Касабланки, приземлившийся в Пулково утром 21 января

Фото: Пресс-служба Пулково

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Рейс из Касабланки, приземлившийся в Пулково утром 21 января

Фото: Пресс-служба Пулково

Самолет приземлился в 6:47 утра. По случаю исторического события в аэропорту были организованы праздничные мероприятия с исполнением национальных марокканских песен. Обратный рейс в Касабланку вылетел из Пулково спустя два часа.

В петербургском аэропорту подчеркнули, что вылеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Из Пулково лайнеры отправляются в 08:05, время в пути — 5 часов 40 минут.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что петербургский Пулково обслужил более 705 тыс. человек в новогодние праздники. Это на 7% больше, за соответствующий период 2025 года.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все