Обвиняемую в совращении школьников учительницу госпитализировали в психбольницу

Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении учеников одной из школ Выборгского района, госпитализировали в городскую психиатрическую больницу №3 имени И. И. Скворцова-Степанова. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на отца девушки.

«Моя дочь тяжело переносит эту ситуацию. Она затравлена»,— заявил изданию отец педагога.

В декабре 2025 года Афину Симеонидис стала фигуранткой дела по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ее арестовали до 15 февраля по обвинению в совершении противоправных действий в отношении двух учеников 2013 года рождения.

Позднее управление СКР по Петербургу отпустило Афину Симеонидис под подписку о невыезде после поручения главы ведомства Александра Бастрыкина. Афина Симеонидис не признает вину и утверждает, что один из подростков оговорил ее из-за отказа.

Артемий Чулков