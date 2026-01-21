В Петербурге разрешили нарушать тишину по утрам ради религиозных обрядов

Парламент Санкт-Петербурга в третьем, окончательном чтении принял законопроект об отмене штрафов для церквей, храмов, мечетей и верующих за нарушение тишины с 8:00 до 12:00 в праздничные и выходные дни при совершении религиозных обрядов разных конфессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соответствующие изменения будут внесены в петербургские закон «Об административных правонарушениях». Сейчас, согласно документу, за нарушение тишины предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 500 рублей до 5 тысяч, для должностных — от 25 до 50 тыс., для юридических — от 50 до 200 тыс. рублей.

Впрочем, примеров, когда храмы были оштрафованы, например, за звон колоколов, в Петербурге нет. Авторы отмечали, что инициатива лишь устраняет «пробел в законодательстве»: в законе уже было прописано, что административная ответственность не предусмотрена за нарушение тишины во время религиозных обрядов в ночное время — с 22:00 до 8:00 в выходные и праздничные дни.

Несмотря на критику инициативы со стороны некоторых депутатов, инициативу в третьем чтении поддержали почти единогласно: за проголосовали 47 депутатов, против — один.

Надежда Ярмула