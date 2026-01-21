Руководителей «Цементно-бетонных изделий» задержали в Петербурге после обысков

Пятеро руководителей компании «Цементно-бетонные изделия» задержаны после обысков в Петербурге, сообщает 47news. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении экологических норм при разработке карьера «Воронцовское-2» в Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оперативные мероприятия, включая обыски в офисе на Нарвском проспекте, прошли 20 января. Уголовное дело возбуждено СК Ленобласти при поддержке Службы экономической безопасности УФСБ.

В числе задержанных — ключевой владелец компании Алехан Албогачиев, его сын Алексей, занимающий дожность руководителя коммерческого отдела, гендиректор Эдуард Гузиев и еще двое сотрудников — Георгий Ломакин и Денис Дорофеев.

Компания, основанная в 1999 году, занимается грузоперевозками и добычей песка, поставляя сырье на заводы ЖБИ Петербурга и Ленобласти. По итогам 2024 года ее выручка превысила 3 млрд рублей, убыток составил 51,4 млн рублей.

Андрей Маркелов