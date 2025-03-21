Экс-тюремщику предъявили за жизнь не по декларации

Генпрокуратура РФ требует взыскать с бывшего замглавы ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко свыше 127 млн рублей. В настоящий момент экс-полковник внутренней службы отбывает 18-летний срок за получение взяток на 711 млн рублей при строительстве СИЗО «Кресты-2» и организацию убийства коллеги Николая Чернова, курировавшего данный проект. Надзор считает, что Мойсеенко жил на слишком широкую ногу, что явно не соответствовало его официальным доходам. Сам осужденный все вменяемое так и не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мойсеенко являлся владельцем девяти автомобилей премиум-класса, 14 объектов недвижимости в России и еще четырех — в Испании

Фото: Михаил Огнев / fontanka.ru, Коммерсантъ Сергей Мойсеенко являлся владельцем девяти автомобилей премиум-класса, 14 объектов недвижимости в России и еще четырех — в Испании

Фото: Михаил Огнев / fontanka.ru, Коммерсантъ

Петроградский районный Санкт-Петербурга принял к производству иск первого заместителя Генерального прокурора (ГП) Анатолия Разинкина об обращении имущества и денежных средств в пользу государства к бывшему замначальника Главного управления ФСИН по региону Сергея Мойсеенко. Речь идет о не менее 127 млн рублей, сообщила руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

При этом истец указывает, что с 2009-го по 2017 год лишенный звания полковник внутренней службы, согласно декларации, заработал всего 11,2 млн рублей. По мнению надзорного органа, официальный доход явно не соответствовал его реальному образу жизни.

Ведомство в иске напоминает, что чиновник был обязан раскрывать всю информацию не только о собственном финансовом положении, но и родственников. «Он и Полевая, с которой Мойсеенко состоял в фактических брачных отношениях, путешествовали по миру, приобретали много всего "luxury", дарили денежные средства и давали займы. Таким образом, очевидно, что расходы не соответствовали доходам»,— описала позицию ГП госпожа Лебедева.

В судебных материалах говорится, что экс-фсиновец являлся владельцем девяти автомобилей премиум-класса, 14 объектов недвижимости в России и еще четырех — в Испании.

Стоимость всего имущества была оценена в 185,6 млн рублей. Часть его была отчуждена путем реальных возмездных сделок, но по заниженной цене, другая — через мнимые сделки, уточнила глава пресс-службы судов.

В 2021 году Колпинский райсуд назначил Мойсеенко по совокупности приговоров 18 лет строгого режима. Первое уголовное дело связано с получением особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при строительстве изолятора «Кресты-2». Суд признал доказанной версию обвинения, согласно которой Сергей Мойсеенко получил от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова и экс-гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктора Кудрина 711 млн рублей за создание благоприятной обстановки для работы этих компаний. Размер взятки составлял 10% от всех средств, поступающих на счета подрядчиков.

Второе дело бывшего полковника связано с убийством (ч. 2 ст. 105 УК РФ) сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, который руководил строительством нового СИЗО. Так, в марте 2017 года Мойсеенко, по версии следствия, нанял киллера, который под надуманным предлогом вызвал жертву на личную встречу и расстрелял его на обочине дороги под Петербургом. Через несколько дней Николай Чернов скончался в больнице.

Свою вину Сергей Мойсеенко не признал. Примечательно, что в 2019 году он был оправдан судом присяжных, которые дали отрицательный ответ на вопрос о его причастности к преступлению.

Тем не менее Верховный суд РФ по итогу отменил приговор, вынесенный на основании данного вердикта, сославшись на процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Со второй попытки коллегия единодушно признала фигуранта виновным.

Андрей Кучеров