Экс-тюремщику предъявили за жизнь не по декларации
Прокуратура просит изъять имущество осужденного на 18 лет экс-замглавы петербургского УФСИН Мойсеенко
Генпрокуратура РФ требует взыскать с бывшего замглавы ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко свыше 127 млн рублей. В настоящий момент экс-полковник внутренней службы отбывает 18-летний срок за получение взяток на 711 млн рублей при строительстве СИЗО «Кресты-2» и организацию убийства коллеги Николая Чернова, курировавшего данный проект. Надзор считает, что Мойсеенко жил на слишком широкую ногу, что явно не соответствовало его официальным доходам. Сам осужденный все вменяемое так и не признал.
Сергей Мойсеенко являлся владельцем девяти автомобилей премиум-класса, 14 объектов недвижимости в России и еще четырех — в Испании
Фото: Михаил Огнев / fontanka.ru, Коммерсантъ
Петроградский районный Санкт-Петербурга принял к производству иск первого заместителя Генерального прокурора (ГП) Анатолия Разинкина об обращении имущества и денежных средств в пользу государства к бывшему замначальника Главного управления ФСИН по региону Сергея Мойсеенко. Речь идет о не менее 127 млн рублей, сообщила руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
При этом истец указывает, что с 2009-го по 2017 год лишенный звания полковник внутренней службы, согласно декларации, заработал всего 11,2 млн рублей. По мнению надзорного органа, официальный доход явно не соответствовал его реальному образу жизни.
Ведомство в иске напоминает, что чиновник был обязан раскрывать всю информацию не только о собственном финансовом положении, но и родственников. «Он и Полевая, с которой Мойсеенко состоял в фактических брачных отношениях, путешествовали по миру, приобретали много всего "luxury", дарили денежные средства и давали займы. Таким образом, очевидно, что расходы не соответствовали доходам»,— описала позицию ГП госпожа Лебедева.
В судебных материалах говорится, что экс-фсиновец являлся владельцем девяти автомобилей премиум-класса, 14 объектов недвижимости в России и еще четырех — в Испании.
Стоимость всего имущества была оценена в 185,6 млн рублей. Часть его была отчуждена путем реальных возмездных сделок, но по заниженной цене, другая — через мнимые сделки, уточнила глава пресс-службы судов.
В 2021 году Колпинский райсуд назначил Мойсеенко по совокупности приговоров 18 лет строгого режима. Первое уголовное дело связано с получением особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при строительстве изолятора «Кресты-2». Суд признал доказанной версию обвинения, согласно которой Сергей Мойсеенко получил от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова и экс-гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктора Кудрина 711 млн рублей за создание благоприятной обстановки для работы этих компаний. Размер взятки составлял 10% от всех средств, поступающих на счета подрядчиков.
Второе дело бывшего полковника связано с убийством (ч. 2 ст. 105 УК РФ) сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, который руководил строительством нового СИЗО. Так, в марте 2017 года Мойсеенко, по версии следствия, нанял киллера, который под надуманным предлогом вызвал жертву на личную встречу и расстрелял его на обочине дороги под Петербургом. Через несколько дней Николай Чернов скончался в больнице.
Свою вину Сергей Мойсеенко не признал. Примечательно, что в 2019 году он был оправдан судом присяжных, которые дали отрицательный ответ на вопрос о его причастности к преступлению.
Тем не менее Верховный суд РФ по итогу отменил приговор, вынесенный на основании данного вердикта, сославшись на процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Со второй попытки коллегия единодушно признала фигуранта виновным.