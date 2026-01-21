Полиция Петербурга пришла с обысками в офис «Россети Ленэнерго» по делу о взятках

Экономическая полиция в Петербурге пресекла схему посредничества во взяточничестве при подключении к электросетям. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей Ленэнерго». По данным следствия, фигурант по фамилии Иващенко передавал деньги сотрудникам компании за ускоренное оформление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В одном случае 350 тыс. рублей были переданы за подключение коммерческого помещения компании по продаже оборудования. В другом — 190 тыс. рублей за ускоренное подключение рекламных конструкций (билбордов) от имени рекламной компании «Рим.М».

Утром 21 января были проведены обыски по местам проживания фигурантов, в офисе компании и в служебных помещениях «Россетей Ленэнерго». К настоящему моменту двое доставлены в следственные органы, а список подозреваемых включает более 15 человек.

По факту случившевшегося возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Андрей Маркелов