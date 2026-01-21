Губернатор Дрозденко представил логотип юбилея Ленобласти

Вместо единицы – маяк, вместо нулей – знак бесконечности. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко представил логотип 100-летия региона, которое будет широко отмечаться в 2027 году. Сам глава Ленобласти признал, что символ «неоднозначный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Маяк в логотипе символизирует свет, лидерство и приграничный статус региона, а стилизованные нули образуют знак бесконечности как символ непрерывного развития и работы на благо области. Губернатор Дрозденко признался, что логотип «неоднозначный». «Долго спорили, но я примирил всех, что мы берем этот вариант за основу», – рассказал глава 47 региона журналистам на своей традиционной ежегодной пресс-конференции по итогам прошедшего года.

Господин Дрозденко отметил, что для организации и проведения празднования юбилея Ленобласти на федеральном уровне создан оргкомитет, возглавил который председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Губернатор перечислил часть мерпориятий, запланированных в рамках 100-летия: конкурсы на лучший памятник к юбилею, на самое видовое место, на лучший туристический маршрут, тематический конкурс грантов. Кроме этого, глава региона рассчитывает, что к юбилею Ленобласти будут приурочены федеральная программа «Чистая Ладога», модернизация мемориала «Дорога жизни», открытие филиала центра «Россия», создание новых деловых и креативных пространств в Гатчине.

Александра Тен