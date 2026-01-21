КГА утвердил архитектурный облик комплекса по обработке отходов «Новоселки»

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга утвердил архитектурный облик будущего комплекса по обработке отходов «Новоселки» в Левашово. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Строительство объекта стоимостью 14 млрд рублей должно начаться в ближайшее время.

Архитектурный облик будущего комплекса по обработке отходов «Новоселки» в Левашово

Фото: Пресс-служба КГА

Фото: Пресс-служба КГА

Исполнитель для проектирования, строительства и оснащения комплекса был выбран в ноябре 2025 года. Основное финансирование проекта обеспечит «Российский экологический оператор» за счет выпуска «зеленых» облигаций, которые выкупил Сбербанк.

Новый КПО будет построен рядом с закрытым полигоном «Новоселки», где сейчас идет рекультивация. Его мощность составит 600 тыс. тонн отходов в год — столько же, сколько у уже работающего комплекса «Волхонка».

Согласно техническому заданию, комплекс будет сортировать отходы, извлекать до 15% вторичного сырья (бумага, металл, пластик, стекло) и производить RDF-топливо. Около 40% отходов планируется отправлять на компостирование.

