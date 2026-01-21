Суд встал на сторону Росимущества в споре из-за земли в «Красном треугольнике»

ООО «Администратор» не смогло получить в собственность земельный участок на территории бывшего завода «Красный треугольник», сообщает «Деловой Петербург». Арбитражный суд отказал компании в иске к территориальному управлению Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Компания, владеющая помещениями в одном из корпусов на улице Розенштейна, пыталась добиться предварительного согласования предоставления земли для уточнения ее границ. Суд согласился с позицией ответчика о том, что Росимущество не уполномочено распоряжаться этим участком, поскольку права федеральной собственности на него не зарегистрированы.

Правовая неопределенность возникла из-за сложной истории объекта. Участок был сформирован еще в 1998 году, но его границы не установлены, а состав собственников многочисленных помещений в здании многократно менялся. Суд установил, что в реестре отсутствуют зарегистрированные права РФ на эту землю или помещения, поэтому решать вопрос необходимо с городскими властями Петербурга.

Эксперты отмечают, что эта ситуация типична для редевелопмента промышленных зон. Большое число собственников и неясность в полномочиях органов власти серьезно тормозят процесс. Для привлечения инвестиций и начала преобразований сначала необходимо юридически оформить права всех заинтересованных сторон, что требует времени и консолидированных усилий.

Андрей Маркелов