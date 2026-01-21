Экс-замглавы петербургского ФСИН не смог оспорить изъятие имущества на 100 млн руб

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по иску Генеральной прокуратуры России к Сергею Мойсеенко об изъятии имущества экс-замначальника ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти на 100 млн руб, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник УФСИН Сергей Мойсеенко в зале суда в июне 2025 года

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Бывший начальник УФСИН Сергей Мойсеенко в зале суда в июне 2025 года

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В начале июля 2025 года Петроградский райсуд удовлетворил данный иск ведомства, защита, не согласившись с этим, подала апелляционную жалобу в Горсуд. Теперь решение суда вступило в законную силу.

Ранее Генпрокуратура выяснила, что Мойсеенко, будучи работником федеральной службы, приобрел 18 дорогостоящих объектов недвижимости (14 из них в России и еще четыре — в Испании), а также девять премиальных автомобилей. Проверка установила, что он регистрировал нажитое на доверенных лиц. Законность дохода, на который было приобретено имущество, ответчик подтвердить не смог.

В настоящее время бывший фсиновец, курировавший строительство самого крупного следственного изолятора в России «Кресты-2», осужден к 18 годам лишения свободы за получение взяток на сумму, превышающую 700 млн руб и организацию убийства своего подчиненного — Николая Чернова.

Кроме того, в октябре минувшего года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга также приговорил Сергея Мойсеенко к шести годам по обвинению в фиктивных поставках оборудования для СИЗО. Путем частичного сложения назначенных наказаний за прошлые дела фигурант получил 20 лет колонии строгого режима и лишился звания полковника.

Подробнее об иске Генпрокуратуры — читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «Экс-тюремщику предъявили за жизнь не по декларации».

Андрей Кучеров