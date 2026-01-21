Лечебный атом

В Конгресс-центре Сеченовского университета прошел I Московский междисциплинарный международный конгресс по ядерной медицине, радиационной фармацевтике и онкологии. Это событие собрало ведущих специалистов страны для обсуждения путей развития данного высокотехнологичного направления.

Первый МГМУ не отстает от трендов: Клинический центр наук о здоровье университета сегодня активно применяет технологии ядерной медицины и участвует в разработке образовательных программ.

Сама ядерная медицина (англ. nuclear medicine) — это область, объединяющая методы диагностики и лечения на основе радиоактивных изотопов – радиофармпрепаратов (РФП) и инструментов ядерной физики. Ее сила — в универсальности. Методы, которыми оперирует ядерная медицина, применимы для диагностики и лечения: в зависимости от дозы один и тот же РФП может служить как высокоточным диагностическим маркером, выявляющим патологию на молекулярном уровне, так и мощным терапевтическим агентом, прицельно воздействующим на очаг болезни.

Стартом для развития методов лучевой диагностики послужило открытие Х-лучей (рентгеновских лучей) Вильгельмом К. Рентгеном в 1895 году. В Императорском Московском университете применение нового метода началось практически сразу: уже в 1897 году по инициативе профессора Л. Л. Левшина в клинике хирургии был открыт первый рентгеновский кабинет. В дальнейшем профессор Л. Л. Левшин создал в составе университета онкологический Институт имени Морозовых. Именно там впервые в университетской практике применили методы радиотерапии при лечении онкозаболеваний.

В 1903 году первооткрыватели радиоактивности Пьер и Мария Кюри передали в дар институту первые препараты радия (две радиоактивные колбы). В том же году в Институте имени Морозовых появился первый в России отдел лучевой терапии, который возглавил пионер радиотерапии Д. Ф. Решетилло. Под его руководством велись многочисленные исследования в области радиотерапии раковых опухолей, результаты которых легли в основу первого в России учебника по радиологии «Лечение лучами Рентгена» (1906) и монографии «Радий и его применение» (1910), первой книги в мировой медицине, посвященной перспективам терапевтического применения радия.

Систематическое преподавание специальности началось в 1930-х годах на созданной кафедре рентгенологии и медицинской радиологии 1-го ММИ, а в конце 1950-х в 1-м МОЛМИ были проведены дозиметрические и клинические испытания первых отечественных радиофармпрепаратов — фосфора-32 и кобальта-60, что привело к созданию первых советских гамма-установок.

«Ядерная» диагностика

Принципиальное отличие «ядерной» диагностики от таких методов, как рентгенологическое исследование и компьютерная томография (КТ), заключается в самом источнике используемого излучения, рассказывает заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии академик РАН Сергей Терновой. Если при КТ или рентгеновском исследовании излучение, формирующее изображение, исходит из аппарата, то при радионуклидной диагностике радиоактивный препарат вводится в организм, и пациент сам становится источником излучения.

Это происходит благодаря входящим в состав радиофармпрепаратов медицинским изотопам, которые вводятся преимущественно внутривенно. Эти короткоживущие радиоактивные вещества, попадая в организм, начинают распадаться, испуская частицы. Они избирательно накапливаются в органах и тканях, а затем постепенно выводятся. Томографы ПЭТ/КТ или ОФЭКТ/КТ улавливают это излучение и строят на его основе изображения, дающие врачам уникальный объем данных. Такая диагностика позволяет выявить структурно-функциональные изменения, которые невозможно обнаружить обычными методами. Дозировка РФП рассчитывается так, чтобы обеспечить точность и минимизировать риски исследования.

«При всех видах исследований снижение дозы облучения ухудшает качество изображения: количество квантов, проходящих через тело и попадающих на детекторы, уменьшается пропорционально снижению дозы облучения или введенной в организм активности,— поясняет академик Терновой.— Но есть предел снижения лучевой нагрузки на пациента: слишком сильно понижая дозу, мы рискуем пропустить опасные патологические процессы. Поэтому рентгенологи и радиологи — самые лучшие клиницисты, понимающие оптимальное соотношение риска и пользы при проведении исследования».

Клинический центр Сеченовского университета обладает полным арсеналом современной радионуклидной диагностики, представленной двумя передовыми методами: однофотонной эмиссионной компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) и позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ/КТ). Для их применения здесь создана специальная инфраструктура — оснащенное по последнему слову техники отделение лучевой диагностики на базе университетской клинической больницы №1 и центр позитронно-эмиссионной томографии «ПЭТ-Технолоджи», открытый на территории Клинического центра в 2023 году на условиях государственно-частного партнерства.

Томографы ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ образуют комплекс, позволяющий выполнять весь спектр существующих радионуклидных исследований. Заключение пациент получает в течение дня, что соответствует современным

стандартам оказания медицинской помощи.

Принцип работы ОФЭКТ (однофотонной эмиссионной компьютерной томографии) основан на введении радиофармпрепаратов, испускающих одинарные фотоны. Большинство ОФЭКТ-исследований проходит с использованием изотопа технеция-99m, но могут применяться и другие радиофармпрепараты — например, на основе йода-123.

«Технеций-99m хорош своим шестичасовым периодом полураспада, который не только позволяет провести все запланированные исследования, но и быстро выводится из организма пациента. Помимо прочего, технеций относительно безопасен: за одно исследование человек в среднем получает около 2–3 миллизиверт, что эквивалентно длинному авиаперелету»,— рассказала заведующая радионуклидным диагностическим отделением УКБ №1, врач-радиолог, к. м. н. Елена Василенко.

Весь процесс строго регламентирован: радиофармпрепараты хранятся в виде «неактивных полуфабрикатов» в специальном экранированном помещении, доставляются на место особым лифтом и уже на месте «активируются» и вводятся пациенту. Соблюдение протоколов безопасности контролируется Ростехнадзором и Росздравнадзором.

В отделении установлены современные ОФЭКТ General Electric 850-й и 860-й моделей. Оснащенный полным пакетом диагностических программ томограф 860-й модели, установленный в УКБ №1, стал четвертым таким во всем мире.

После введения препарата пациент ожидает его распределения в так называемой горячей зоне, после чего проходит само исследование, при необходимости совмещенное с КТ для точной топографической привязки. Спектр применения ОФЭКТ/КТ чрезвычайно широк: от онкологии (оценка распространенности рака молочной железы, поиск костных метастазов) до кардиологии, нефрологии, эндокринологии и неврологии.

«Если у женщины обнаружили рак молочной железы даже небольшого размера, врачу перед выбором лечебной тактики важно узнать, распространился ли первичный опухолевый процесс на окружающие ткани, в частности в кости, лимфатические узлы и легкие. Поэтому с помощью ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ и других методов в первую очередь смотрим костную ткань, смотрим и изучаем лимфатические узлы, легкие и печень. Без применения современных методов диагностики определение распространенности процесса, а значит, и построение правильной схемы лечения крайне затруднительны»,— рассказал Сергей Терновой.

Если ПЭТ-исследование показывает, где и какого размера метастаз, то ОФЭКТ помогает спрогнозировать, как изменится функция органа после удаления опухоли.

Особая гордость отделения — проведение сцинтиграфии лимфатической системы. «Кроме нас в России подобную диагностику делают только в НМИЦ имени Блохина и только для онкологов. Мы же занимаемся по-настоящему уникальными исследованиями. Информация, которую дает наша ОФЭКТ/КТ, выступает золотым медицинским стандартом»,— подчеркнула Елена Василенко.

Еженедельно в отделении проводится порядка 100 радионуклидных исследований, большая часть которых посвящена кардиологии. Метод позволяет, например, выявить ишемию миокарда на ранней стадии. Для этого проводится исследование функциональных характеристик работы сердца при максимальной нагрузке и в покое.

Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ), открытый на территории Клинического городка на Девичьем поле, представляет собой технологический комплекс, рассчитанный на прием до 10 000 пациентов в год. Здесь могут выполнить ПЭТ-исследование всего организма, позволяющее выявить возможные очаги рака и уточняющее показания других обследований. Метод обладает высочайшей чувствительностью и специфичностью, позволяя выявлять опухоли размером от 5 мм, оценивать их злокачественность, точно определять стадию заболевания и контролировать эффективность лечения.

Как пояснила Елена Василенко, разница в диагностической ценности методов ОФЭКТ и ПЭТ заключается в том, что если после ПЭТ врач сможет увидеть, где именно находится метастаз и каких он размеров, то ОФЭКТ-исследование позволяет смоделировать, как изменятся функциональные характеристики органа в случае удаления злокачественного образования.

Лучи здоровья

Радиоактивные препараты также эффективны и для лечения. Основу терапевтического воздействия составляют -, - и -лучи, обладающие ограниченной проникающей способностью. Это позволяет эффективно разрушать патологические ткани, минимально затрагивая здоровые. Например, -частицы можно задержать листком бумаги, а для -частиц уже потребуются пластик или алюминий.

Достичь максимальной точности воздействия позволяет разнообразие способов доставки радиофармпрепаратов в организм: внутривенно, внутриартериально, перорально или непосредственно в ткань. Одним из передовых методов является брахитерапия, при которой микроисточники с радиоизотопами вводятся прямо в опухоль. Излучение поражает патологический очаг изнутри, не вызывая лучевой болезни и не требуя изоляции пациента.

«Брахитерапия как метод внутритканевой лучевой терапии существует уже более 30 лет. На момент выписки из клиники медицинский физик с помощью дозиметра замеряет излучение вокруг пациента, но он безопасен для окружающих даже сразу после окончания операции»,— рассказал заведующий онкологическим урологическим отделением Клиники урологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Денис Чиненов.

В Сеченовском университете брахитерапия, например, с использованием зерен йода-125 успешно применяется для лечения локализованного рака предстательной железы, когда радикальное хирургическое вмешательство сопряжено с высокими рисками.

Параллельно с внутренними методами развивается дистанционная лучевая терапия, при которой опухоль облучается сфокусированным пучком частиц из внешнего источника. Воздействие ионизирующего излучения приводит к повреждению ДНК раковых клеток и их последующей гибели. Врачи Сеченовского университета лечат опухоли широким спектром методик лучевой терапии, включая гамма-лазеры, ВЧ- и СВЧ-излучение, квантовые лазеры и корпускулы (протоны, нейтроны и электроны).

Особое место занимает системная радионуклидная терапия, где препарат вводится внутривенно и самостоятельно находит мишень в организме. Ярким примером прорыва в этой области является пептид-рецепторная радионуклидная терапия (ПРРТ).

«Значительный прогресс достигнут в лечении нейроэндокринных опухолей с помощью терапии аналогами соматостатина, меченными лютецием-177. Этот метод еще называют пептид-рецепторной радионуклидной терапией. При нем препарат прицельно разрушает радиацией опухолевые клетки, практически не затрагивая окружающие ткани»,— подчеркнул директор Института кластерной онкологии им. Л. Л. Левшина и заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии, академик РАН Игорь Решетов.

Фокус современных исследований смещен в сторону повышения безопасности и точности. «Диагностическая и терапевтическая ядерная медицина сейчас — передний край медицинской науки. Исследования в этой области в настоящий момент переживают бум во всем мире»,— подчеркнул академик Решетов.

Подготовка кадров

По словам академика Решетова, в настоящее время отдельной специализированной программы по ядерной медицине не существует, поскольку это направление является не специальностью, а междисциплинарной областью медицины. Подготовку в этой сфере выборочно проходят врачи разных профилей. По мнению Игоря Решетова, для формирования специалистов нового поколения, способных работать на стыке дисциплин, необходимо создавать объединенные курсы или циклы, своеобразную библиотеку знаний по ядерной медицине, обязательные для изучения независимо от изначальной специализации врача.

Сеченовский университет уже работает в этом направлении. В июле 2025 года на базе Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского был запущен первый в России учебный курс по основам ядерной медицины. Программа сочетает теоретические лекции с практическими занятиями на оборудовании ПЭТ/КТ и разбором клинических случаев. Первым слушателям курса также представили уникальную возможность посетить лабораторию радиофармпрепаратов нового поколения в Физико-энергетическом институте им. А. И. Лейпунского в Обнинске, где производятся в том числе препараты для Клинического центра университета.

Параллельно для будущих фармацевтов в Институте фармации им. А. П. Нелюбина уже несколько лет преподается дисциплина «Ядерная фармация». В рамках этого курса студентов обучают основам изготовления радиофармпрепаратов в условиях специализированных «ядерных аптек». Вопросы радиохимии и применения РФП также интегрированы в обязательные учебные модули по физиологии, фармакологии и фармацевтической химии, а на научных мероприятиях института регулярно организуются тематические секции.

С 2017 года для студентов специальностей «Медицинская биохимия» и «Медицинская биофизика» на базе Института общественного здоровья имени Эрисмана читается курс радиобиологии. Программа, разработанная профессором кафедры медицины труда Иваном Ивановым, посвящена диагностике и лечению лучевых поражений, а также перспективам применения ионизирующих излучений в медицине.

Таким образом, история «лечебного атома» в стенах Сеченовского университета — это непрерывный путь от первых рентгеновских кабинетов до персонализированной медицины будущего, в которой ядерные технологии станут еще точнее, безопаснее и доступнее. Сохраняя статус ведущего научно-клинического центра, университет не только активно внедряет передовые методы диагностики и терапии, но и создает образовательную систему для подготовки специалистов, свободно ориентирующихся на стыке ядерной физики, фармации и клинической практики.

