Завод «Рычал-Су» проиграл спор о приватизации участка в памятнике природы

Верховный суд России отклонил жалобу завода минеральных вод «Рычал-Су» и поддержал пересмотр приватизации 50 тысяч квадратных метров земли в охраняемой природной территории Дагестана. Судья ВС РФ согласился с позицией Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на повторное рассмотрение.

Спор касается земельного участка в селе Цнал Хивского района, переданного государством предприятию в собственность. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура требует отменить распоряжение министерства от 5 июля 2006 года и аннулировать договор купли-продажи. Ведомство утверждает, что участок расположен в границах памятника природы «Долина Рычал-Су».

Суды первой и апелляционной инстанций в январе и мае 2025 года отклонили требования прокуратуры, указав на истечение срока исковой давности и отсутствие доказательств нахождения территории в охраняемой зоне в момент передачи. Однако кассационная инстанция в октябре не согласилась с такими выводами.

Долина получила статус памятника природы Дагестанской АССР постановлением Совета министров от 13 мая 1978 года как уникальный ландшафтный, геологический и ботанический объект. Программа приватизации государственных предприятий Дагестана 1992 года прямо запрещала передачу охраняемых природных территорий частным лицам.

Участок изначально закрепили за предприятием на праве постоянного пользования. Государственную регистрацию этого права провели 25 сентября 2000 года. Постановлением правительства от 16 августа 2002 года территория в районе лечебно-столовых минеральных источников стала округом горно-санитарной охраны особо охраняемой природной территории республиканского значения.

Летом 2006 года распоряжением министерства земельных отношений участок предоставили предприятию в собственность в порядке переоформления права постоянного пользования. Стороны заключили договор купли-продажи 6 июля 2006 года, государственную регистрацию перехода права собственности осуществили 23 августа.

Данные о границах особо охраняемой природной территории внесли в Единый государственный реестр недвижимости 5 октября 2021 года. По сведениям кадастровой палаты и министерства природных ресурсов, земельный участок полностью находится в границах памятника природы.

Окружной суд отметил, что участок располагался в границах памятника природы с момента его признания в 1978 году и объявления территории округом горно-санитарной охраны в 2002 году. Приватизацию земельного участка в составе земель, ограниченных в обороте, следует считать произведенной в противоречие законодательному запрету. Договор купли-продажи в таком случае может быть признан недействительным.

Тат Гаспарян