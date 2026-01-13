Верховный суд России отклонил кассационную жалобу завода «Рычал-Су» на решение о пересмотре приватизации 50 тыс. кв. м земли в особо охраняемой природной зоне Дагестана. Спор касается участка в селе Цнал, переданного заводу в 2006 году. Прокуратура требовала отменить распоряжение и аннулировать договор, утверждая, что земля находится в границах памятника природы «Долина Рычал-Су». Первые суды отказали прокуратуре, сославшись на истечение срока и отсутствие доказательств охранного статуса в момент передачи. Однако кассация признала, что приватизация участка, входящего в ограниченную в обороте зону, противоречит законодательству, и договор мог быть недействительным.



Верховный суд России отклонил кассационную жалобу завода минеральных вод «Рычал-Су» на решение о пересмотре приватизации 50 тыс. кв. м земли в особо охраняемой природной территории Дагестана. Судья ВС РФ поддержал позицию Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на повторное рассмотрение.

Согласно материалам дела, спор касается земельного участка в селе Цнал Хивского района, который ранее государство передало заводу в собственность. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура требует отменить распоряжение министерства от 5 июля 2006 года и аннулировать договор купли-продажи. Основанием для претензий ведомства стало расположение участка в границах памятника природы «Долина Рычал-Су».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рычал-Су» зарегистрировано в 1992 году в селе Касумкент. Основная специализация — производство минеральных вод. Головная компания — АО «Имна». Уставный капитал — 946,4 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 4,7 млрд руб., прибыль — 289,8 млн руб.

Суды первой и апелляционной инстанций в январе и мае 2025 года отклонили требования прокуратуры, сославшись на истечение срока исковой давности и отсутствие доказательств нахождения территории в охраняемой зоне в момент передачи.Однако Кассационная инстанция в октябре не согласилась с такими выводами.

Согласно материалам дела, долина получила статус памятника природы Дагестанской АССР постановлением Совета министров от 13 мая 1978 года как «уникальный ландшафтный, геологический и ботанический объект».

Программа приватизации государственных предприятий Дагестана 1992 года прямо запрещала передачу охраняемых природных территорий частным лицам. При этом завод «Рычал-Су» входил в список объектов, рекомендованных к приватизации.

Компания «Рычал-СУ» была основана в 1929 году и в настоящее время является одним из ведущих в РФ производителей натуральной минеральной воды. Производство осуществляется с учетом экологических стандартов и высокого качества продукции, подтвержденных сертификатами и экспертными заключениями. Производственный комплекс расположен на природном источнике, находящемся в заповеднике в горах. Там в 2001 году была проведена модернизация и запущен современный завод. Розлив и упаковка воды осуществляются прямо у источника, что позволяет сохранять ее природный состав и полезные свойства. В структуре компании есть лаборатория с высококвалифицированными специалистами. Дизайн бутылки и эксклюзивная упаковка надежно защищают товар от подделок.

Участок изначально закрепили за предприятием, созданным после приватизации государственного Касументского завода минвод «Рычал-Су», на праве постоянного пользования. Госрегистрацию этого права провели 25 сентября 2000 года.

Постановлением правительства от 16 августа 2002 года территория в районе лечебно-столовых минеральных источников стала округом горно-санитарной охраны особо охраняемой природной территории республиканского значения. На компанию возложили обязанность соблюдать режим и обеспечивать защиту природных лечебных ресурсов.

Летом 2006 года распоряжением министерства земельных отношений участок предоставили предприятию в собственность в порядке переоформления права постоянного пользования. Стороны заключили договор купли-продажи 6 июля 2006 года, государственную регистрацию перехода права собственности осуществили 23 августа.

Данные о границах особо охраняемой природной территории внесли в Единый государственный реестр недвижимости 5 октября 2021 года. По сведениям кадастровой палаты и министерства природных ресурсов, земельный участок полностью находится в границах памятника природы.

Окружной суд отметил, что участок располагался в границах памятника природы с момента его признания в 1978 году и объявления территории округом горно-санитарной охраны в 2002-м. В реестр недвижимости в 2021 году внесли сведения о границах уже существовавшей охраняемой территории.

Приватизацию земельного участка в составе земель, ограниченных в обороте, следовало считать произведенной в противоречие законодательному запрету. Договор купли-продажи в таком случае мог быть признан недействительным.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть указания кассационной инстанции, устранить выявленные недостатки и установить дополнительные обстоятельства.

Тат Гаспарян