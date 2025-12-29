Экс-бенефициару «Покровского» отказали в признании недействительным прощения 149 млн

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшему бенефициару агроконцерна «Покровский» Аркадию Чебанову в признании недействительным соглашения о прощении долга торговому дому «Концерн "Покровский"» на сумму около 149 млн руб. Решение оставлено без изменения, ранее аналогичное постановление вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

По версии истца, долг к его матери, Тамаре Чебановой, бывшей учредительнице компании с 51% долей, в бухгалтерском учете фирмы оказался числом прощенным, хотя она фактически этого не делала. В подтверждение соглашения была предоставлена лишь ксерокопия документа, оригинал которого отсутствовал. Эксперты, которым поручили установить подлинность подписи, не смогли это подтвердить.

Суд признал, что отсутствие оригинала соглашения не является безусловным доказательством его недействительности, учитывая обстоятельства дела и роль истца в структуре компании. Также суд посчитал, что попытка Чебанова оспорить сделку носила характер злоупотребления правом, поскольку признание соглашения недействительным могло привести к возврату активов, ранее изъятых в доход государства по делу о коррупции.

Ранее ООО ТД «Концерн "Покровский"» и доли в других компаниях холдинга были изъяты в доход РФ по иску Генпрокуратуры после выявления нарушения антикоррупционного законодательства. В числе конфискованных активов оказались ООО «Агра Холдинг Каневской», ООО «Тимашевский сахарный завод» и ООО «Агроконцерн Покровский». Сейчас через ООО «Мегатэк» концерн владеет ООО «БФ Прямые инвестиции», бенефициары которой в ЕГРЮЛ не раскрываются; до марта 2022 года контроль осуществляла структура ВТБ — ООО «Бизнес-финанс».

Вячеслав Рыжков