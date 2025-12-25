С чистого кленового листа

Стартующий в пятницу, 26 декабря, в Сент-Поле и Миннеаполисе молодежный (для игроков в возрасте до 20 лет) чемпионат мира по хоккею, который пройдет без по-прежнему отстраненной от международных турниров сборной России,— возможность последить за тем, как упакованные под завязку талантами канадцы пытаются смыть позор двух предыдущих первенств. На них они вылетали уже в четвертьфинале, а золото доставалось соседям-американцам.

Фото: Nick Iwanyshyn / The Canadian Press / AP Состав сборной Канады на молодежном чемпионате мира под завязку наполнен талантливыми игроками вроде форварда Гэвина Маккенны

Молодежный чемпионат мира, едва ли не главное спортивное развлечение новогодних каникул, на сей раз приобрел для страны, которая изобрела хоккей, особенно принципиальное значение. Канада всегда трепетно относилась к этому соревнованию, всегда ценила его куда выше взрослого мирового первенства и всегда жутко расстраивалась, если не получалось взять золото. А уж если не получалось выйти в финал, результат приравнивался к катастрофе. Но катастрофы случались исключительно редко. И вдруг — сразу два таких срыва, что хочется вычеркнуть из памяти, а не выходит. И на позапрошлом, и на прошлом — между прочим, домашнем — чемпионатах канадцы сходили уже в четвертьфинале, спотыкаясь на чехах. Год назад вообще играли из вон рук плохо, еще умудрившись на групповом этапе отстать от американцев и финнов и проиграть совсем скромненько котировавшимся латвийцам.

Смывать позор в Сент-Пол и Миннеаполис отправилась сборная Канады, укомплектованная так, что вроде бы придраться не к чему. Объем таланта — впечатляющий. Львиная доля заявки, 18 игроков,— парни, выбранные в первом раунде драфта НХЛ. Те, кто не входит в эту группу, просто еще слишком молоды и на драфт не выходили.

Форварду Гэвину Маккенне, которому только что исполнилось 18 лет, сулят не просто первый раунд, а первый номер на будущем драфте.

Хотя есть эксперты, полагающие, что защитник Китон Верхофф вполне может его подвинуть: тоже хорош.

И еще важный момент. Полдюжины хоккеистов в канадском составе — Зейн Парек, Харрисон Брунике, Брейнден Кутс, Джетт Лучанко, Брэйди Мартин, Майкл Миса, несмотря на молодость, даже имеют опыт выступлений в НХЛ. И тренер у этой бригады — Дейл Хантер — фигура в юниорском хоккее заметная, считается, что лучше наставника в нем не найти.

У сборной Канады всего вдоволь — скорости, тонкости, мускулов, матерости. А от признания ее просто стопроцентным фаворитом останавливают только впечатления от предыдущих чемпионатов. На них ведь со всеми этими составляющими у канадцев на самом деле тоже был полный порядок, но вот использовать их с максимальной эффективностью никак не удавалось. Молодежный хоккей в этом смысле еще более сложная штука, чем взрослый.

Хотя никуда не денешься от констатации бесспорного факта.

В крохотном, как обычно, списке сборных, которые реально претендуют на большие свершения, канадцы, как ни крути, выделяются.

«Производительность» финской хоккейной школы не настолько высока, чтобы каждый год ее молодежная сборная была наполнена будущими звездами. Этот как раз оказался из категории не самых удачных. А «Буффало Сейбрс» еще и не отпустил в сборную Консту Хелениуса, который мог бы стать лидером финского нападения. У чехов немало интересных хоккеистов вроде двухметрового гиганта Вацлава Нестрашила, но глубины не хватает. У шведов традиционно все сбалансированно, слабых зон не обнаружишь. Однако и у них подбор именно топовых, с точки зрения скаутов, аналитиков, игроков, готовых к переходу на элитный уровень, все же не такой богатый, как у канадцев, которые, конечно, стремясь реабилитироваться за позорные выступления в предыдущих двух чемпионатах, больше остальных боятся все-таки американцев, которые эти чемпионаты выиграли.

На домашнем первенстве сборная США будет полагаться на отряд отлично проявивших себя в различных юниорских состязаниях, в том числе на мировых первенствах, бойцов — таких как Джеймс Хагенс, Коул Айзерман, Коул Хатсон. Но блеск от этого отряда исходит, как ни крути, не такой слепящий, как от канадского. Хотя блеск, как показывает практика, не важнейший из факторов в охоте за титулом на таких турнирах.

Алексей Доспехов