Татарстанские коннозаводчики поставили 21 лошадь для кавалерии КНДР
Татарский конный завод № 57 поставил 21 лошадь в КНДР для специального полка кавалерии. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы Новошешминского района Егора Тарнавского.
Фото: прес-служба главы Новошешминского района Егора Тарнавского
Завод № 57 содержит 250 голов лошадей, которые, по словам господина Тарнавского, часто становятся призерами различных соревнований. Среди них — лошади орловской рысистой породы, которых используют для участия в парадах в Северной Корее.
По словам главы района, завод сотрудничает с КНДР. Летом делегация из Северной Кореи посетила Новошешминск с дружеским визитом.