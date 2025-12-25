Татарский конный завод № 57 поставил 21 лошадь в КНДР для специального полка кавалерии. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы Новошешминского района Егора Тарнавского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанские коннозаводчики поставили 21 лошадь для кавалерии КНДР

Фото: прес-служба главы Новошешминского района Егора Тарнавского Татарстанские коннозаводчики поставили 21 лошадь для кавалерии КНДР

Фото: прес-служба главы Новошешминского района Егора Тарнавского

Завод № 57 содержит 250 голов лошадей, которые, по словам господина Тарнавского, часто становятся призерами различных соревнований. Среди них — лошади орловской рысистой породы, которых используют для участия в парадах в Северной Корее.

По словам главы района, завод сотрудничает с КНДР. Летом делегация из Северной Кореи посетила Новошешминск с дружеским визитом.

Анна Кайдалова