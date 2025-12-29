Как менялись консенсус-прогнозы экономистов из пула Банка России в 2025 году

на 2025 год на 2026 год Средняя ключевая ставка за год, % (февраль 2025 года)* 20,5 15 Средняя ключевая ставка за год, % (декабрь 2025 года) 19,2 14,1 Инфляция на конец года (февраль 2025 года) 6,8 4,6 Инфляция на конец года (декабрь 2025 года) 6,3 5,1 Рост ВВП, % год к году (февраль 2025 года) 1,6 1,7 Рост ВВП, % год к году (декабрь 2025 года) 0,9 1,1 Дефицит бюджета, % ВВП (февраль 2025 года) -1,2 -1 Дефицит бюджета, % ВВП (декабрь 2025 года) -2,9 -2,2 Сальдо внешней торговли, $ млрд (февраль 2025 года) 78 73 Сальдо внешней торговли, $ млрд (декабрь 2025 года) 65 54 Рост номинальных зарплат, % г/г (февраль 2025 года) 12,5 8 Рост номинальных зарплат, % г/г (декабрь 2025 года) 13,3 8,2 Курс рубля к доллару США (февраль 2025 года) 104,7 108,8 Курс рубля к доллару США (декабрь 2025 года) 83,8 90,3 Средняя цена нефти, $/баррель (февраль 2025 года) 75 75 Средняя цена нефти, $/баррель (декабрь 2025 года) 56 54