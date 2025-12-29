Как менялись консенсус-прогнозы экономистов из пула Банка России в 2025 году

|
|
|на 2025 год
|на 2026 год
|Средняя ключевая ставка за год, % (февраль 2025 года)*
|20,5
|15
|Средняя ключевая ставка за год, % (декабрь 2025 года)
|19,2
|14,1
|Инфляция на конец года (февраль 2025 года)
|6,8
|4,6
|Инфляция на конец года (декабрь 2025 года)
|6,3
|5,1
|Рост ВВП, % год к году (февраль 2025 года)
|1,6
|1,7
|Рост ВВП, % год к году (декабрь 2025 года)
|0,9
|1,1
|Дефицит бюджета, % ВВП (февраль 2025 года)
|-1,2
|-1
|Дефицит бюджета, % ВВП (декабрь 2025 года)
|-2,9
|-2,2
|Сальдо внешней торговли, $ млрд (февраль 2025 года)
|78
|73
|Сальдо внешней торговли, $ млрд (декабрь 2025 года)
|65
|54
|Рост номинальных зарплат, % г/г (февраль 2025 года)
|12,5
|8
|Рост номинальных зарплат, % г/г (декабрь 2025 года)
|13,3
|8,2
|Курс рубля к доллару США (февраль 2025 года)
|104,7
|108,8
|Курс рубля к доллару США (декабрь 2025 года)
|83,8
|90,3
|Средняя цена нефти, $/баррель (февраль 2025 года)
|75
|75
|Средняя цена нефти, $/баррель (декабрь 2025 года)
|56
|54