Как менялись консенсус-прогнозы экономистов из пула Банка России в 2025 году

на 2025 год на 2026 год
Средняя ключевая ставка за год, % (февраль 2025 года)* 20,5 15
Средняя ключевая ставка за год, % (декабрь 2025 года) 19,2 14,1
Инфляция на конец года (февраль 2025 года) 6,8 4,6
Инфляция на конец года (декабрь 2025 года) 6,3 5,1
Рост ВВП, % год к году (февраль 2025 года) 1,6 1,7
Рост ВВП, % год к году (декабрь 2025 года) 0,9 1,1
Дефицит бюджета, % ВВП (февраль 2025 года) -1,2 -1
Дефицит бюджета, % ВВП (декабрь 2025 года) -2,9 -2,2
Сальдо внешней торговли, $ млрд (февраль 2025 года) 78 73
Сальдо внешней торговли, $ млрд (декабрь 2025 года) 65 54
Рост номинальных зарплат, % г/г (февраль 2025 года) 12,5 8
Рост номинальных зарплат, % г/г (декабрь 2025 года) 13,3 8,2
Курс рубля к доллару США (февраль 2025 года) 104,7 108,8
Курс рубля к доллару США (декабрь 2025 года) 83,8 90,3
Средняя цена нефти, $/баррель (февраль 2025 года) 75 75
Средняя цена нефти, $/баррель (декабрь 2025 года) 56 54

Источник: ЦБ.

*В скобках указаны даты опроса.

