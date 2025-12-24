Кафе «Бакинский дворик» в Казани закрыли после танцев под Верку Сердючку

Суд приостановил работу кафе «Бакинский дворик» в Казани после танцев посетителей под песню Верки Сердючки. Нарушения выявили после проверки прокуратуры Татарстана. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

«В заведении зафиксирован факт воспроизведения музыкальной композиции, автор которой неоднократно осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в документах Ново-Савиновского суда (есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал»).

Арендатора здания ООО «Бута» и директора организации оштрафовали на 300 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

В кафе также были выявлены нарушения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Организация и ее директор были оштрафованы на 100 тыс. руб. и 30 тыс. руб. соответственно по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Кафе было закрыто до устранения нарушений.

Диана Соловьёва