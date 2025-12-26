Будут лекарства у Аристарха Казанцева!

19 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 12-летнего Аристарха Казанцева из Свердловской области («Решающий раунд», Наталья Волкова). У мальчика полгода назад образовалась злокачественная опухоль в черепной ямке — рабдомиосаркома. Сейчас Аристарх проходит высокодозную химиотерапию, для профилактики и лечения тяжелых осложнений ему по жизненным показаниям требуются дорогие препараты. Но купить их семья мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 983 392 руб.) собрана. Родители Аристарха благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 19 декабря 12 977 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Калуга», «Иртыш», «Мурман» и еще 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 54 компании исчерпывающе помогли 133 детям, собрано 108 860 179 руб.