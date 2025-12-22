Тихие игры

2025 год среди пермских спортивных клубов, пожалуй, только футбольный «Амкар», который наконец добился повышения в классе, может занести себе в актив. При этом существование команд остается стабильным — бюджетная поддержка не снижается, частные спонсоры не отказываются от финансирования, в клубы заходят новые компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году «Амкар» вышел во Вторую лигу А

Головокружение без успехов Ведущие спортивные клубы Прикамья прошли 2025 год без прорывов. Исключение составляет футбольный «Амкар Пермь», с которым за год случилось наибольшее количество событий. В январе пост президента покинул Валерий Чупраков, стоявший у истоков клуба в 1990-е годы и возглавивший «Амкар» после его возрождения в 2021 году. Новым президентом стал Дмитрий Мартынов, который в последние годы работал на руководящих должностях в органах госбезопасности. При нем в «Амкаре» несколько раз менялись тренеры — на смену Андрею Блажко пришел Александр Кульчий, которого затем сменил Ярослав Мочалов, уже работавший старшим тренером с начала года. Все эти перемены увенчались успехом — именно под руководством господина Мочалова команда наконец выполнила турнирную задачу и ушла на повышение во Вторую лигу А. Контракт с тренером продлили. Турнирные планы на будущий год в команде пока не сообщали.

Баскетбольная «Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги сезона 2024/2025 года заняла восьмое место в группе А, тогда как сезоном ранее была пятой, что стало лучшим результатом в истории клуба. В плей-офф клуб в первом раунде всухую проиграл серию петербургскому «Зениту». В текущем сезоне «Парма», в который раз обновив значительную часть состава, выступает пока успешнее. Задачу на этот сезон в клубе определяют как попадание в топ-5.

К кадровым успехам «Пармы» следует отнести продление контракта с главным тренером Евгением Пашутиным, который возглавляет клуб с 2022 года. СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны екатеринбургского «Уралмаша», но пермскому клубу удалось договориться о продлении трудовых отношений. В этом сезоне господин Пашутин стал самым побеждающим российским тренером в истории Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для хоккейного клуба «Молот» 2025 год оказался не настолько удачным, как предыдущий

Хоккейный «Молот» после победы в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги 2024 года следующий турнир прошел с куда меньшим успехом. В чемпионате 2025 года команда была девятой, а в серии плей-офф четвертый раз подряд выбыла на первом этапе. Такая турбулентность по ходу турнира, как ее сам определил гендиректор «Молота» Александр Гулявцев, привела к смене тренерского штаба. На смену Евгению Попихину пришел Альберт Мальгин — уроженец Перми, выступавший за «Молот» в середине 1980-х годов, а затем построивший игровую и тренерскую карьеру в основном в Швейцарии. «Молот» — первый опыт работы в России для господина Мальгина.

Другие команды также не занесли себе в актив большие достижения. Гандбольный клуб «Пермские медведи» стал в Суперлиге сезона-2024/2025 седьмым, а годом ранее был четвертым. Текущий чемпионат команда начала с десяти побед подряд. Волейбольный клуб «Кама», выступающий в Высшей лиге «А» (второй по силе дивизион), добился большего успеха, чем ранее — команда стала четвертой. Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в год своего двадцатилетия показал один из худших результатов в истории. В чемпионате России по футболу команда, побеждавшая в турнире шесть раз, в этот раз стала одиннадцатой.

Павел Лях, министр спорта Пермского края в 2011–2016 годах, отмечает, что оценивать результаты необходимо исходя из задачи, которая ставилась перед клубами: «Не думаю, что они подразумевали занятие „надцатого“ места». По его словам, из плюсов можно отметить регулярное появление в «Парме» пермских воспитанников Глеба Фирсова и Льва Свинина. «Выход на следующий уровень „Амкара“ — отличное событие, омраченное только тем, что оно должно было произойти еще два года назад»,— говорит господин Лях.

Бюджетный вариант Существование профессиональных игровых клубов Пермского края, как и в большинстве других субъектов РФ, по-прежнему зависит от регионального бюджета. С 2023 года действует схема «70 на 30». То есть краевые средства составляют не более 70% клубной казны, остальное менеджмент команды должен привлечь сам.

По данным краевого министерства спорта, в 2025 году бюджетная поддержка в размере более 640 млн руб. распределяется так: БК «Парма» — 210 млн руб., ГК «Пермские медведи» — 50 млн руб., ЖФК «Звезда-2005» — 74,4 млн руб., ХК «Молот» — 210 млн руб., спортивный клуб настольного тенниса «Пермспецкабель» — 2,38 млн руб., ФК «Амкар Пермь» — 76,5 млн руб. и футзальная команда «Прогресс-Бионорд» — 22 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетбольная «Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги сезона 2024/2025 года заняла восьмое место в группе А

Значительную поддержку еще из одного бюджетного источника получает «Парма» — с 80 до 100 млн руб. увеличила финансирование клуба администрация Перми. Ранее такую щедрость в муниципалитете объясняли тем, что «баскетбол является одним из самых популярных и распространенных видов спорта в Перми», поэтому «в целях популяризации занятий физической культурой и спортом» город оказывает поддержку баскетбольному клубу «Парма».

Рассчитывать на увеличение общего объема краевой бюджетной поддержки клубам не приходится. На финансирование профессиональных спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта в 2026–2028 годах запланировано ежегодно по 647,36 млн руб. Аналогичная сумма была заложена на текущий год.

«Не изменятся ни пропорции, ни объем финансирования. Сейчас идет подача заявок от клубов на предоставление субсидии. После этого будет произведен расчет субсидии. Предельные объемы софинансирования — не более 70% средств краевого бюджета»,— сообщили „G — Итоги года“ в минспорте Пермского края.

Как будут распределены финансовые средства на клубы в 2026 году, пока неизвестно. Вероятно, пропорция между командами может измениться. По крайней мере в ФК «Амкар Пермь», ушедшем на повышение, рассчитывают на увеличение бюджета. Подводя итоги сезона, президент клуба Дмитрий Мартынов говорил, что буквально на следующий день после решающего матча клуб направил в краевое министерство спорта письмо с просьбой повысить финансирование. Свою позицию господин Мартынов аргументировал ростом числа матчей, повышением логистических расходов. «Я попросил об увеличении примерно до 200 млн руб. Пока ответа от руководства минспорта не поступало, но, вы сами понимаете, он должен быть увеличен»,— убежден руководитель «Амкара».

Клубы реализуют свои программы по привлечению спонсоров, продаже билетов, напоминают в министерстве. В ведомстве призывают внимательно относиться ко всем направлениям деятельности: «От спортивного результата зависит и финансовый успех. Многие лиги предусматривают выплату клубам, в том числе и по таким направлениям, как лучшие клубы по медиапрограммам, по спортивному результату».

Установку по привлечению внебюджетных источников пермские клубы выполняют. При этом перечень крупных частных спонсоров, которые финансируют команды, последние несколько лет не меняется. «ТПлюс» остается партнером «Пармы». А «Пермэнергосбыт», как и прежде, поддерживает ряд команд, являясь генеральным парт­нером футбольных «Амкара», «Звезды-2005» и гандбольных «Пермских медведей».

Вновь с солидным спонсорским контрактом в край зашел букмекер — компания «Бетсити» заключила трехлетнее соглашение с «Пармой», став титульным партнером клуба. В сезон команда вошла с названием «Бетсити Парма». В истории клуба это уже второй случай смены названия ради спонсора — в сезоне-2021/2022 «Парма» выступала под вывеской «Парма Париматч». Детали нового соглашения, а именно финансовая составляющая, не разглашаются. Стоит отметить, что букмекеры в последние годы стали одним из основных источников поддержки спортивной отрасли. В Минспорте РФ объем финансирования этого года со стороны беттинг-индустрии оценивали в 21 млрд руб.

В результате именно «Парма» сегодня самый обеспеченный клуб Прикамья. «В сезоне-2024/2025 наш бюджет составил 537 млн руб. По этому показателю мы на седьмом месте в лиге. Новый сезон начался недавно, окончательно финансовые итоги будут подведены в июне 2026 года, но уже сейчас могу сказать, что показатели нашего бюджета будут примерно на таком же уровне. Соотношение спонсорских и бюджетных средств в нашем бюджете — 40/60»,— рассказал „G — Итоги года“ президент клуба Сергей Богуславский.

Наиболее медийные команды края почти на максимуме работают по привлечению зрителей. «Молот» и «Парма», вместе выступающие в УДС «Молот», уже не первый год являются лидерами в своих лигах по посещаемости. Так, средняя посещаемость матчей «Молота» составила 4050 зрителей — это «+430» к предыдущему сезону. «Парма» собрала в сезоне-2024/2025 на своих играх 105 тыс. зрителей. По сведениям профильных телеграм-каналов, ссылавшихся на данные Единой лиги ВТБ, которая каждый год раскрывает бюджеты баскетбольных клубов, продажа билетов принесла «Парме» 30 млн руб.

Ситуацию с посещаемостью и доходами от зрителей комментировали в «Амкаре». Дмитрий Мартынов говорил, что при средней посещаемости 2,3 тыс. человек на матче и стоимости билетов по 200–300 руб. доходы от продажи билетов не покрывали расходы клуба на игру. Поэтому в новом сезоне, вероятно, произойдет повышение цен на билеты.

«Считаю, что нет прямой зависимости между бюджетом и результатом, между бюджетом и поддержкой болельщиков. У нас самый стабильный и успешный со спортивной точки зрения клуб — «Пермские медведи» (четырехкратный призер чемпионата страны.— „G — Итоги года“). Жаль только, что гандбол не так популярен, даже в Перми. Главное достижение пермских клубов в том, что они есть. А для властей, их поддерживающих, что сезон прошел без скандалов»,— резюмировал Павел Лях.

Дмитрий Астахов