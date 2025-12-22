Как в кино

В Перми подведены итоги делового сезона 2024–2025 года. В этом году премию «Твердые знаки» получили восемь представителей различных отраслей экономики Прикамья. Редакция «Коммерсантъ-Прикамье» отметила знаковые проекты года, реализации которых с трепетом ждали пермяки, а также инвестиционные проекты компаний, давно существующих на рынке. За вручением награды следили бизнесмены и политики региона.

27 ноября 2025 года в Перми состоялась 12-я церемония вручения премии «Твердые знаки», учрежденной газетой «Коммерсантъ-Прикамье». Ежегодно редакция подводит итоги прошедшего делового сезона масштабным светским мероприятием, на котором присутствуют представители бизнеса и политической элиты Прикамья. Интрига вечера кроется не только в объявлении номинантов, но и в тематике мероприятия. Команда «Коммерсантъ-Прикамье» каждый раз старается удивить гостей. В этот раз церемония награждения прошла в стиле вручения кинопремии. Гостей на входе в зал ждала красная ковровая дорожка и ликующие фанаты. Объявление номинантов сопровождали трейлеры фильмов по мотивам проектов лауреатов премии. Гостям вечера предлагалось угадать обладателя награды.

«Многие события в нашем крае разворачиваются так, будто их писал сценарист: неожиданные повороты, яркие герои и хеппи-энды. Все это становится новой реальностью», — подчеркнула директор ООО «Деловая журналистика» (издатель газеты «Коммерсантъ-Прикамье») Людмила Крошечкина, открывая вечер.

В этот раз редакция «Коммерсантъ-Прикамье» наградила восьмерых победителей.

Первый «Твердый знак» получила компания «Уралмостострой» за регистрацию предприятия в Перми. 29 апреля 2025 года АО «Уралмостострой», которое является исполнителем ряда крупных государственных контрактов в регионе, завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. От имени компании награду получил Юрий Истягин, начальник Мостоотряда №123 — филиала АО «Уралмостострой». Он пояснил, что решение перерегистрировать компанию в Пермском крае было принято потому, что в регионе созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Господин Истягин сказал, что ему было очень принято получить награду. «„Коммерсантъ“ — любимое издание всех тех, кто любит журналистику. Премия — это оценка нашей совместной работы», — подчеркнул победитель.

«Твердый знак» от редакции также получил владелец АО «Агро-Альянс» Артем Болдырев. Редакция отметила компанию за возрождение Пермского свинокомплекса, последние несколько лет до этого испытывающего финансовые трудности. «Когда мы брались за этот проект, боевого задора не хватало. Но мы почувствовали пристальное внимание газеты к свинокомплексу и решили, что отступать нельзя. Поэтому благодаря вашему вниманию мы поняли, что придется заниматься всерьез», – сказал, получая награду, господин Болдырев.

ООО «Проспект групп» стало обладателем премии «Твердые знаки» за открытие в Перми пятизвездочного отеля Radisson Hotel Perm. Награду от имени компании получил Даниил Шиховцов, генеральный менеджер Radisson Hotel Perm.

Награда за строительство логистического центра OZON была вручена Алексею Колеснику, совладельцу и финансовому директору ООО «Бау­инвестгрупп». Компания выступила инвестором производственно-сортировочного центра в индустриальном парке «Култаево». Распределительный центр возведен в интересах федерального маркетплейса Ozon. Инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4,2 млрд руб.

Президент АО «МЦ «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева получила «Твердый знак» за открытие частного хирургического стационара, который начал работу в январе этого года. Компания инвестировала в проект 810 млн руб. Шестиэтажное здание стационара имеет площадь 3 тыс. кв. м и способно принимать 2,5 тыс. пациентов в год. Госпожа Гневашева отметила, что на сегодняшний день это самый крупный негосударственный хирургический стационар. «Это признание значимости проекта для края. Оценка наших сил, которые мы вложили в этот проект. Нам это далось нелегко. Мы в сложные годы начали строительство стационара, но все получилось», — считает Ирина Гневашева.

За открытие нового Пермского зоопарка награду вручили генеральному директору зоопарка Юлии Шитовой. «Коммерсантъ-Прикамье» решил отметить «Твердым знаком» долгожданный переезд зоопарка с ул. Монастырской на новое место по адресу: ул. Архитектора Свиязева, 17. Новая территория занимает площадь 25 га, что в 16 раз больше предыдущей. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб.

«Твердый знак» за модернизацию производства получило ООО «Агрофирма «Победа». Компания увеличивает производственные мощности, инвестируя в строительство новых цехов и развитие существующих промышленных площадей. Генеральный директор агрофирмы Ольга Тунева призналась, что получение награды стало для нее неожиданностью, потому что аграрный сектор не так освещается в СМИ, как хотелось бы. При этом она подчеркнула, что все проекты, которые были отмечены «Твердым знаком», достойные и интересные. «Я почувствовала себя как будто приехала на „Оскар“. У меня такой внутренний трепет, волнение. Очень хотелось получить награду», – поделилась госпожа Тунева.

Финальную награду вечера получил Пермский академический Театр-Театр за открытие детской сцены «Театр-Тятрик». «Мы не останавливаем нашу стройку, и скоро у нас появится еще и молодежная сцена, чтобы подросткам тоже было куда пойти», — прокомментировал планы развития исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин. Вместе с ним «Твердый знак» получила Евгения Дорохова, руководитель «Театра-Тятрика».

Главный редактор издания Максим Стругов заверил, что редакция продолжит традицию вручения награды «Твердые знаки» и в следующем году рассчитывает, что церемония будет не менее интересной.

Ирина Суханова