Главные новости за неделю 15-21 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава администрации Александр Скрябин.

В Ростове досрочно завершили замену поврежденной трубы на ТЭЦ-2. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Городская дума Ростова-на-Дону единогласно внесла поправки в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно принятому решению, доходная и расходная части бюджета будут сокращены на 17,4 млрд руб.

С начала 2025 года в Ростовской области совершили свыше девяти тысяч преступлений. За этот же период в суд направили более 5,5 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали почти шесть тысяч человек.

Южный окружной военный суд, базирующийся в Ростове-на-Дону, вынес приговор полковнику вооруженных сил Украины Евгению Булацику. Его обвиняли в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и пяти эпизодам п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Он участвовал в совершении 14 террористических актов на территории России, в результате которых погибли и пострадали люди.

В Ростове-на-Дону затянулся процесс восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде районов Ростова-на-Дону после устранения аварии на Ростовской ТЭЦ-2. Причиной этого пресс-служба ООО «Ростовские тепловые сети» назвала определенные сложности в процессе регулировки.

В Волгодонске сотрудники ФСБ задержали 16-летнюю студентку колледжа, завербованную украинскими спецслужбами, которая должна была совершить теракт в месте массового пребывания людей.

В ночь на 18 декабря украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли три человека, еще девять получили ранения.

Владимир Путин заявил, что преобладание курятины в продуктовой корзине негативно влияет на семейные бюджеты россиян. Такой ответ глава государства дал во время прямой линии на вопрос молодого человека из Ростовской области о продовольственной инфляции.

Ростовский порт из центральной части города в Заречную промзону перенесут в 2028 году. Объем инвестиций в проект составит 4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Госдума продлила до 2029 года эксперимент по доступности среднего профессионального образования (СПО). Ростовская область вошла в число 12 пилотных регионов России, где проходит такой эксперимент.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении в Ростовской области жилищных прав семьи. Женщина, воспитывающая двух малолетних детей-инвалидов, с 2017 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилым помещением.

Волгодонский районный суд заключил под стражу бывшего главу города Юрия Мариненко сроком на два месяца — до 18 февраля 2026 года. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с жильем на прежней должности начальника МУ МВД России «Волгодонское».

Общая численность населения Ростовской области в конце 2025 года может составить 4,1 млн человек. К 2045 году этот показатель может сократиться на 7,6% — до 3,8 млн человек. В этот же период количество трудоспособного населения может сократиться на 6,7% — с 2,4 млн до 2,2 млн человек.