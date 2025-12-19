Перенос Ростовского порта завершат в 2028 году

Ростовский порт из центральной части города в Заречную промзону перенесут в 2028 году. Объем инвестиций в проект составит 4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Проект разделен на два этапа. На первом планируется создать береговую часть порта — транспортно-логистический комплекс, железнодорожные пути, склады. Срок проектирования этой части — до марта 2026 года.

На следующем этапе будет построена причальная стенка и завершен весь комплекс работ. Эти работы продлятся до 2028 года.

«Работа предстоит колоссальная: проектирование, экспертизы, согласования, решение транспортных вопросов. Но вектор задан. Нужно найти баланс между экономикой, экологией и интересами ростовчан. Будем искать его вместе с экспертами, общественностью и инвесторами»,— отметил глава региона.

По информации Юрия Слюсаря, перенос порта поможет разгрузить центр Ростова от большегрузов, а освободившееся пространство можно будет использовать для продолжения набережной.

Наталья Белоштейн