В Волгодонске предотвратили теракт в здании администрации

В Волгодонске сотрудники ФСБ задержали 16-летнюю студентку колледжа, завербованную украинскими спецслужбами, которая должна была совершить теракт в месте массового пребывания людей. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, девушку задержал накануне, 17 декабря, в 12:30 патрульный наряд полиции в центре города, в районе парка «Юность». Она направлялась к зданию городской администрации с рюкзаком, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Место происшествия было оцеплено, а людей эвакуировали. Пиротехники установили, что задержанная несла СВУ весом в 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени.

Со слов задержанной, рюкзак она забрала из тайника, расположенного около СНТ «Ветеран» на окраине города, и должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи чиновнику в 13:00.

«Обращает на себя внимание тот факт, что, исходя из пояснений студентки, примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников. В действительности девушка могла стать "террористкой-смертницей"», — сообщили в ФСБ.

Константин Соловьев