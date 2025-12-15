В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после падения БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава администрации.

Как доложил начальник управления гражданской обороны, специалисты-взрывотехники завершили работы на месте происшествия. Власти организуют работу оперативного штаба и специальных комиссий для оценки повреждений.

Оперативный штаб по приему заявлений от жителей пострадавших домов для получения компенсаций разместится в администрации Железнодорожного района по адресу проспект Стачки, 42.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Железнодорожном районе хозяин одного из загоревшихся после атаки автомобилей БПЛА получил ожог руки, пытаясь потушить машину. Пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

Константин Соловьев