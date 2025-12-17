В Ростове-на-Дону полковника ВСУ осудили на пожизненное лишение свободы

Южный окружной военный суд, базирующийся в Ростове-на-Дону, вынес приговор полковнику вооруженных сил Украины Евгению Булацику. Его обвиняли в совершении теракта (по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и пяти эпизодам п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В суде установили, что Булацик с июля 2023 года по май 2024 года участвовал в совершении 14 террористических актов на территории России, в результате которых погибли и пострадали люди. Приговором суда ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев