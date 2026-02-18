Жители Ростовской области купили по Пушкинской карте более 60 тысяч билетов

С начала 2026 года по Пушкинской карте в Ростовской области купили более 60 тысяч билетов на культурно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Объем трат за полтора месяца превысил 53 млн руб., а средний чек одной операции составил около 880 руб. Наиболее востребованными у молодежи стали билеты в кинотеатры – школьники и студенты региона потратили на них 30,2 млн руб.

В Ростовской области к программе «Пушкинская карта» подключены более 700 театров, музеев, концертных площадок и кинотеатров.