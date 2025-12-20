К эксперименту по доступности в России СПО подключились 45 колледжей Дона

Госдума продлила до 2029 года эксперимент по доступности среднего профессионального образования (СПО). Ростовская область вошла в число 12 пилотных регионов России, где проходит такой эксперимент. Об этом губернатор Дона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, здесь остро ощущается дефицит кадров для промышленности и экономики региона. Без современных специалистов не будет современных предприятий. Решать эту задачу нужно со школьной скамьи, подчеркнул Юрий Слюсарь. Он пояснил суть эксперимента: «С 2026 года для тех, кто идет в 10-й класс, будет всё как обычно: им нужно будет сдать четыре экзамена (ОГЭ). Но для решивших получить профессию в колледже появится выбор. Можно будет сдать только русский и математику, получить аттестат и спокойно поступать на бюджетные места по самым востребованным специальностям».

По мнению губернатора Дона, опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области (в которых эксперимент раньше стартовал) показывает, что предложенный вариант выбрали более 25% девятиклассников. Количество бюджетных мест в колледжах выросло на 30%, на на 40% сократилось число школьников, не сдавших экзамены с первого раза.

В Ростовской области в эксперименте участвуют 45 колледжей. Они откроют дополнительные места по 46 ключевым профессиям в машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, образовании, строительстве. «Мы готовим специалистов, которых ждут предприятия: сварщиков, наладчиков, строителей, аграриев, медиков, педагогов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Он добавил, что эксперимент — не разовая акция. Он дополняет работу по созданию в региона кластера «Машиностроение» и системную работу Межведомственного координационного совета по кадрам. «Мы выстраиваем непрерывную систему: школа — колледж — предприятие — вуз (при желании)», — резюмировал глава Дона.

Ефим Мартов