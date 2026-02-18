Около 14% россиян сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

С последствиями хакерских атак на банки сталкивались около 14% россиян, следует из опроса ВТБ, проведенного в рамках аналитического обзора «Безопасность в банке будущего». Об этом сообщает пресс-служба банка.



Опрос был проведен в декабре 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек. Согласно результатам опроса, 86% россиян никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров, например, оказывались недоступными сервисы организаций.

Оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из этих респондентов сообщили, что потеряли деньги из-за таких атак-либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. При этом 70% потерявших свои деньги смогли вернуть их в полном объеме или частично.

Около 64% участников опроса, сталкивавшихся с мошенниками, желающими украсить их деньги, не потеряли свои средства. «Они либо сами „раскусили“ мошенников (44%) и не поддались на их уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом)», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Согласно опросу, каждый пятый россиянин (20%) убежден, что закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги — у банка или у его клиентов.