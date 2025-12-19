На вопрос ростовчанина Путин указал на проблемы мясной инфляции в России

Владимир Путин заявил, что преобладание курятины в продуктовой корзине негативно влияет на семейные бюджеты россиян. Такой ответ глава государства дал во время прямой линии на вопрос молодого человека из Ростовской области о продовольственной инфляции.

«Если в продовольственной корзине преимущественно мясо курицы, то на бюджете семьи это отражается, и ничего хорошего в этом нет»,— сказал президент.

В качестве примера результативных мер правительства по борьбе с ростом цен Путин привел ситуацию с куриными яйцами. В прошлом году их стоимость резко выросла в России. «Сейчас цены не просто снижаются, они снизились»,— подчеркнул глава государства.

Куриное мясо за год подорожало, но не так значительно, как другие виды мяса. Это обусловило возросший спрос на курятину как со стороны потребителей, так и переработчиков. Поэтому куриное мясо остается одним из самых доступных источников белка для населения, особенно социальные позиции — тушки или суповые наборы.

Рост цен на мясо связан с сезонным фактором и увеличением издержек производителей. Это общая проблема для всей отрасли. Действия правительства по снижению стоимости яиц имели последствия. Сегодня наблюдается перепроизводство куриных яиц с сопутствующим падением цен и рентабельности производителей. Это напоминание регуляторам о том, что у каждой меры есть обратная сторона.

Валентина Любашенко