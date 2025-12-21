Арестован экс-глава Волгодонска Юрий Мариненко по подозрению в мошенничестве

Волгодонский районный суд заключил под стражу бывшего главу города Юрия Мариненко сроком на два месяца — до 18 февраля 2026 года. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с жильем на прежней должности начальника МУ МВД России «Волгодонское». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волгодонска Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

По версии следствия, являясь начальником отдела полиции, в период с 11 мая 2016 по 20 мая 2016 года, Юрий Мариненко предоставил в администрацию Волгодонска ложные сведения о материальном положении семьи, на основании которых муниципалитет признал фигуранта и его родственников малоимущими.

На основании этого 8 марта 2016 года городская администрация заключила с Юрием Мариненко договор социального найма, предварительно исключив жилое помещение из муниципального жилищного фонда коммерческого использования.

Помещение площадью 63,8 кв. м с кадастровой стоимостью более 2,5 млн руб. было передано в безвозмездную собственность одному из членов семьи подозреваемого.

По данным администрации Волгодонска, на пост главы города Юрий Мариненко был избран на 14 марта 2024 года. В июле 2025 года гордума приняла отставку чиновника по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы города стал бывший начальник главного управления МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко.

Наталья Белоштейн