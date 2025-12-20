Глава СК России отреагировал на обращение жительницы Дона о нарушении прав семьи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении в Ростовской области жилищных прав семьи. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В ведомстве пояснили, что в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» было размещено обращение жительницы Дона по вопросу нарушения прав ее семьи. «Женщина, воспитывающая двух малолетних детей-инвалидов, с 2017 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилым помещением. В июне 2025 года суд обязал предоставить гражданам благоустроенное жилье во внеочередном порядке. Однако до настоящего времени судебное решение не исполнено. Обращения в компетентные органы результатов не принесли»,— рассказали в пресс-службе.

Здесь добавили, что в региональном СУ СКР организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение поручения — на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ефим Мартов