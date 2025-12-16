В Ростове-на-Дону утвердили трехлетний бюджет

Городская дума Ростова-на-Дону единогласно внесла поправки в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Согласно принятому решению, доходная и расходная части бюджета будут сокращены на 17,4 млрд руб. Основная причина уменьшения — сокращение безвозмездных поступлений. При этом субвенции выросли на 251 млн руб., иные межбюджетные трансферты — на 94,8 млн руб. Наибольшее сокращение связано с проектом модернизации трамвайной инфраструктуры из-за отсутствия согласованной проектно-сметной документации. Согласно сообщению, министерство транспорта Ростовской области работает над заключением дополнительного соглашения о предоставлении федеральной субсидии на 2026–2027 годы.

После корректировок бюджет города на 2025 год составит: доходы — 65,2 млрд руб., расходы — 64,5 млрд руб., профицит — более 701 млн руб. На 2026 год запланированы доходы в 58,7 млрд руб., расходы — 58,7 млрд руб., профицит — 73,8 млн руб. В 2027 году доходы составят 61,9 млрд руб., расходы — 61,8 млрд руб., профицит — 73,8 млн руб.

По словам главы города Александра Скрябина, бюджет «сохранит свою социальную направленность». В городе планируют завершить капитальный ремонт школы №21, а также продолжат капитальный ремонт школы №23, гимназий №14 и №36. Дети участников спецоперации будут получать бесплатное горячее питание в школах, проезд к местам отдыха и посещение детских садов.

Кроме того, в столице региона продолжится реализация программ благоустройства: обустройство детских площадок, реконструкция ливневой канализации, ремонт 31 дороги и завершение масштабной реконструкции улицы Вавилова.

Константин Соловьев