Численность жителей Дона к 2045 году может сократиться на 7,6%

Общая численность населения Ростовской области в конце 2025 года может составить 4,1 млн человек. К 2045 году этот показатель может сократиться на 7,6% — до 3,8 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

В этот же период количество трудоспособного населения может сократиться на 6,7% — с 2,4 млн до 2,2 млн человек.

К 2040 году в регионе может на 29% стать меньше детей и подростков. По прогнозам, показатель снизится с 678 тыс. до 503 тыс. человек. Незначительный прирост — до 540 тыс. человек, возможен к 2045 году.

Численность пожилых людей также сократится. Согласно прогнозам, в 2025 году их будет чуть более 1 млн, а к 2030 году этот показатель уменьшится до 959 тыс. (7,5%). Однако к 2045 году их количество снова возрастет до 1 млн.

Наталья Белоштейн