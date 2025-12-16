С начала года в Ростовской области было совершено более девяти тысяч преступлений
С начала 2025 года в Ростовской области совершили свыше девяти тысяч преступлений. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказала заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области – начальник ГСУ Юлия Одноралова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За этот же период в суд направили более 5,5 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали почти шесть тысяч человек.
Следователи возбудили 20 уголовных дел по преступлениям, совершенным организованными группами и преступными сообществами. К 751 эпизоду преступной деятельности установлена причастность 52 лиц. В настоящее время продолжается расследование 17 дел в отношении 126 фигурантом по 911 преступлениям. Они также были совершены организованными формами преступности.