В Ростове-на-Дону восстановят теплоснабжение до полуночи 15 декабря

В Ростове досрочно завершили замену поврежденной трубы на ТЭЦ-2. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

По информации ООО «Лукойл-Ростовэнерго», подачу теплоносителя с постепенным нагревом начнут в 20:00. Полностью восстановить тепло и горячую воду планируется до 23:59.

Специалисты прогнозируют, что нормальная температура в жилых домах вернется к утру.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на Ростовской ТЭЦ-2 демонтировали дефектный участок трубопровода. Специалисты приступили к монтажу новой трубы.

