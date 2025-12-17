Задержка тепла от Ростовской ТЭЦ-2 вызвана сложностями после аварии

В Ростове-на-Дону затянулся процесс восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде районов Ростова-на-Дону после устранения аварии на Ростовской ТЭЦ-2. Причиной этого пресс-служба ООО «Ростовские тепловые сети» назвала определенные сложности в процессе регулировки.

В компании отмечают, что несмотря на то, что ремонт поврежденного трубопровода и восстановление гидравлического режима завершены, наблюдаются значительные отклонения температуры теплоносителя от норматива.

«Для выхода на требуемые температурные графики в настоящее время производится поэтапное включение дополнительного теплофикационного оборудования. Этот процесс требует времени и точной настройки, что сказывается на подаче тепла и горячей воды в дома горожан»,— сообщают в компании.

В «Ростовских тепловых сетях» добавили, что если батареи в квартирах остаются полностью холодными, необходимо сообщить об этом в управляющую компанию, а она подаст заявку специалистам теплосетей. Они проведут обследования домовых систем и дадут рекомендации по устранению причин отсутствия тепла непосредственно в доме.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, без тепла остались 1,4 тыс. домов и организаций.

Наталья Белоштейн