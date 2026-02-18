Россияне хранят на совместных счетах в среднем 20 тыс. рублей

Средний остаток средств на семейных счетах для совместных трат россиян составляет 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба ВТБ. Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.



Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тыс. руб. ВТБ связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам, которые позволяют эффективнее управлять финансами.

«Осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом. Все больше людей предпочитают не импульсивно тратить, а отложить деньги, чтобы потратить их на действительно важные цели. Это видно и по тому, как семьи распоряжаются своими деньгами: на совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах. При этом семьи стали чаще выбирать семейный счет как удобный способ совместного управления финансами, который помогает рациональнее тратить и эффективнее приумножать средства»,— отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводятся в сообщении.

Чаще всего россияне создают совместные счета с близкими людбми, друзьями и дальними родственниками и близкими — такие группы составляют около 60%. Связки с супругами занимают более 20%, с родителями или детьми — больше 15%, с братьями или сестрами — чуть менее 5%. Каждый четвертый участник программы — клиент в возрасте 35-45 лет, каждый пятый – 45-55 лет. Треть всей аудитории приходится на клиентов старше 55 лет, еще 13% — от 25 до 35 лет.