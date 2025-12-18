Три человека погибли при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону и Батайск
Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли три человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно. Два члена экипажа погибли, еще три получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв. м.
В многоэтажной новостройке в западной части города никто не пострадал. Разрушения и задымление были зафиксированы на уровне пятого этажа.
В Батайске ранения получили семь человек. Четверым медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую больницу скорой медицинской помощи, однако одного из них врачи спасти не смогли.