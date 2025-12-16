Знаковые события российского рынка франчайзинга, запланированные на 2026 год

Что: Первый международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера во франчайзинге»

Где: г. Москва, Центр событий РБК

Когда: 19–20 апреля 2026 года

Организаторы: ООО «РБГ Групп», Росконгресс, холдинг Franch.Global, Российская ассоциация франчайзинга.

Мероприятие соберет ведущих игроков рынка франчайзинга, хэдлайнеров сферы бизнеса и финансов, лидеров мнений в России, чтобы обсудить ключевые тренды и перспективы развития отрасли в современных экономических условиях.

Гостей форума ждет насыщенная программа, включающая выступления экспертов и интерактивные дискуссии. В первый день мероприятия в рамках формата «деловой разговор» признанные звезды индустрии, медийные персоны, лидеры империй в секторе франчайзинга поделятся своим опытом и стратегиями, которые помогут бизнесу не только выстоять в период нестабильности, но и найти новые точки роста. Во второй день будут проходить разборы практических кейсов и менторские сессии. Форум станет уникальной площадкой для обмена опытом, установления полезных контактов и получения актуальной информации, необходимой для принятия стратегически важных решений в области франчайзинга.

Что: Панельная сессия «Стратегия лидера во франчайзинге»

Где: г. Санкт-Петербург, Петербургский международный экономический форум-2026

Когда: 3 июня 2026 года

Организаторы: ООО «РБГ Групп»

Компания ООО «РБГ Групп» более 15 лет продюсирует медиапроекты совместно с ведущими СМИ страны и более пяти лет ведет работу в сфере франчайзинга: за это время удалось реанимировать и взбодрить отрасль, придать ей новый импульс развития, создать крепкое комьюнити ведущих игроков сектора, объединить усилия бизнеса и власти, способствуя эволюции рынка.

Стратегическая сессия по франчайзингу уже стала частью медиаэкосистемы ПМЭФ: уже третий год это событие включено в деловую программу форума. Участие в мероприятии позволяет компаниям продемонстрировать свои успехи, привлечь инвестиции и укрепить партнерские связи. Это уникальная возможность для обмена опытом между участниками рынка, экспертами и представителями власти. В ходе дискуссии будут рассмотрены актуальные тренды в сфере франчайзинга, инновационные подходы к развитию бизнеса и стратегии масштабирования в России и за рубежом. В рамках стратсессии на полях ПМЭФ ее участники получат возможность найти инвесторов для своего бизнеса.