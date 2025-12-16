Мини-гороскоп по сегментам рынка франшиз на 2026 год

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Огненные сегменты — общепит и кофе на вынос: Рост сохранится, особенно в форматах to-go, стритфуда и азиатской кухни. Но аренда и конкуренция сделают ошибку с локацией почти фатальной.

Земные сегменты — различные сервисы и автобизнес. Клининг, ремонт, автосервис и бытовые услуги выиграют от прагматичного настроя рынка: это франшизы «про необходимость», а не «про настроение».

Воздушные сегменты — образование и IT: онлайн-школы, детские центры, цифровые сервисы будут расти, но устанут от контролирующих вопросов о лицензиях, методиках и реальных результатах.

Водные сегменты — развлечения и досуг: квесты, парки, детские пространства выживут там, где собственник умеет считать и обновлять продукт, а не только создавать яркие интерьеры.