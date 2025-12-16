Международные выставки франчайзинга, запланированные в 2026 году

- Saudi Franchise Expo — с 26 по 28 января, Саудовская Аравия, Эр-Рияд
- The British & International Franchise Exhibition — с 30 по 31 января, Великобритания, Лондон
- Japan International Franchise Show Tokyo 2026 — с 4 по 6 марта, Япония, Токио
- Franchising & Business Opportunities Exhibition Brisbane 2026 — с 21 по 22 марта, Австралия, Брисбен
- Franchising & Distribution Expo Uzbekistan – апрель, Узбекистан, Ташкент
- International Franchise Show (IFS) Seoul Spring 2026 — со 2 по 4 апреля, Южная Корея, Сеул
- HoReCa. Retailtech 2026 — с 7 по 9 апреля, Белоруссия, Минск
- Licensing China 2026 — с 7 по 9 апреля, Китай, Шэньчжэнь
- FRANCHISE Istanbul Expo 2026 — с 16 по 19 апреля, Турция, Стамбул
- International Franchise Show 2026 — с 17 по 18 апреля, Великобритания, Лондон
- Выставка франшиз «Франчайзинг в регионы» — 30 апреля, Казахстан, Алматы
- Franchise Expo Paris 2026 — с 14 по 16 мая, Франция, Париж
- Licensing Expo Las Vegas 2026 — с 19 по 21 мая, США, Лас-Вегас
- International Franchise Expo 2026 — с 29 по 30 мая, США, Нью-Йорк
- 66th Franchise China, Beijing — с 29 по 31 мая, Пекин, Китай
- Licensing Japan 2026 — с 17 по 19 июня, Япония, Токио
- Franchising & Business Opportunities Exhibition. Melbourne 2026 — с 1 по 2 августа, Австралия, Мельбурн
- Franchising & Licensing Asia — с 13 по 15 августа, Сингапур
- The National Franchise Exhibition — с 2 по 3 октября, Бирмингем, Великобритания
- Franchising & Branded Dealership Expo — с 15 по 18 октября, Турция, Стамбул
- Franchise Canada Show — ноябрь, Ванкувер, Канада
- Franchis Expo Budapest —19 ноября, Венгрия, Будапешт
- Arab Franchise Expo — ноябрь, ОАЭ, Дубай
