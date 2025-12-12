Из свежей почты

Глеб Сурмачёв, 7 лет, задержка речевого развития, требуется лечение. 251 447 руб.

Сын родился в срок, вовремя начал держать голову, сидеть и ходить. Только не лепетал и был очень возбудимым. Я привезла Глеба в московский Институт медтехнологий (ИМТ), и ему взялись помочь. Позади уже восемь курсов лечения в ИМТ, сын стал спокойнее и внимательнее, разговаривает, общается, улучшилась память. Сейчас Глеб готовится к школе, освоил счет, буквы знает, произносит слова, но дикция нарушена. Помогите нам продолжить лечение! Муж в прошлом году умер, я осталась одна с двумя детьми. Анна Помадчина, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Глебу требуется терапия, направленная на развитие речи, памяти и внимания, укрепление мышц, развитие мелкой моторики и умственной деятельности».

Влад Говердовский, 7 лет, расщелина нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 144 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 105 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 38 тыс. руб.

У Владика врожденная расщелина верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. В четыре месяца ему сделали первую операцию — зашили губу, провели пластику носовой перегородки. В полтора года закрыли расщелину нёба. Но сын до сих пор ест только мягкую пищу. Верхняя челюсть недоразвита, зубы растут криво и разрушаются, прикус нарушен. Сейчас очень важно подготовить Влада к очередной операции — костной пластике альвеолярного отростка, для этого нужно пройти ортодонтическое лечение, сложное и дорогое. Помогите его оплатить! Маргарита Говердовская, Саратовская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «У Влада рубцовая деформация верхней губы, расщелина нёба и альвеолярного отростка, множественный кариес. Мальчику необходимо ортодонтическое лечение, направленное на подготовку к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Степа Букин, 4 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 215 225 руб.

Внимание! Цена лечения 368 225 руб. Наргиз Салманова внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 33 тыс. руб.

Сын родился с искривленными ножками. Лечить его начали еще в роддоме: приезжал ортопед, гипсовал стопы. Через полгода Степе провели ахиллотомию и снова загипсовали. Стопы выпрямились, сын научился ходить! До двух лет Степа носил брейсы, казалось, беда миновала. А в этом году сын стал жаловаться, что ноги болят и ему тяжело ходить, стопы вновь стали подворачиваться. Нам посоветовали обратиться к опытному ярославскому доктору Вавилову, и он готов прооперировать Степу, но оплатить операцию мы не в силах. София Ашурматова, Архангельская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Степы в период активного роста возник рецидив деформации обеих стоп. Мы планируем провести курс этапных гипсований по методу Понсети и комплексное хирургическое лечение. Надеюсь, дальнейшее лечение малышу не понадобится».

Есения Егоркина, 3 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 201 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 29 тыс. руб.

Дочка родилась слабенькой, вскоре у нее обнаружили переломы руки и ноги. Выписали Есению с диагнозом «несовершенный остеогенез». Дочка поздно начала держать голову и сидеть, плохо растет, еще не ходит. В феврале Есения резко села на пол и сломала шейку бедра. Мы узнали про московскую клинику, где лечат хрупких детей, и обратились туда. Но лечение там дорогое, мне не по средствам! Михаил Егоркин, Тульская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Есении требуется комплексная терапия и реабилитация в нашем центре. Надеемся, в результате девочка будет расти и развиваться как другие дети ее возраста».

Почта за неделю 5.12.2025 — 11.12.2025

Получено писем — 71

Принято в работу — 53

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 5