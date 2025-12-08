Пензенская область начала экспорт мяса индейки в Малайзию

Группа компаний «Дамате» стала первым в России и пока единственным в мире экспортером мяса индейки в Малайзию. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что поставки продукции запланированы на середину месяца, формируются первые партии. «Считаю это еще одним подтверждением высокого качества наших продуктов. Перед нами открываются возможности для поставок и в другие страны Юго-Восточной Азии»,— сказал господин Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что это достижение способствует укреплению экспортного потенциала региона, и заверил в поддержке областного правительства значимых инвестиционных проектов в аграрном секторе.

ГК «Дамате» – российский сельскохозяйственный холдинг, специализирующийся на производстве мяса индейки, утки и баранины, а также развивающий проекты в молочном животноводстве. Продукция компании реализуется по всей России и экспортируется под торговыми марками «Индилайт», «Озёрка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!». Предприятия холдинга расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Санкт-Петербурге.

Нина Шевченко