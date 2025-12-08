Сегодня день рождения у актрисы театра и кино, певицы; народной артистки СССР Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих



Ее поздравляет писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Семен Альтов:

— Поздравляю с днем рождения Алису Бруновну Фрейндлих, истинную петербурженку в самом высоком смысле этого слова. Алиса Бруновна давно вошла в каждый дом и до сих пор не уходит оттуда. Когда кто-то кричал: «Вашу Алису показывают!» — к телевизорам сбегались все: от школьников до пенсионеров. Мы примерно одного возраста. В наше время звезд было меньше, но они были крупнее и ярче! Когда-то на канале «Россия» показывали передачу, где я что-то читал. А в зале смеялась Алиса Бруновна. Для меня до сих пор это высокая правительственная награда! От имени миллионов поклонников — с днем рождения!

Сегодня исполняется 80 лет народному артисту РФ Евгению Стеблову

Евгений Стеблов



Его поздравляет вице-президент Гильдии актеров кино России, народный артист РСФСР Александр Голобородько:

— Женечка, дорогой мой! Ты еще «маленький», ты дожил «все лишь» до восьмидесяти. У тебя впереди еще есть запас времени, чтобы продолжить твою замечательную актерскую карьеру. Я тебя поздравляю не только с днем рождения, но с тем, что ты являешься настоящим русским Актером, сохраняющим наши театральные ценности без всяких выдумок и прибамбасов. Когда в середине 80-х я пришел в Театр имени Моссовета из Малого театра, ты был первым моим партнером в спектакле «Цитата» по стихам Леонида Зорина. Мы играли соперников, но благодаря тебе я преодолевал стресс вхождения в новый коллектив. Невозможно переоценить, что ты не просто добрый, милый, внимательный, ты — настоящий. Ты не актерствуешь, а играешь в театре, как живешь. Это дорого стоит! Потом были «Братья Карамазовы» (ты играл Алешу, а я — Митю). Я и сегодня счастлив, что мы до сих пор в строю. Продолжай в том же духе! Потому что не только твои коллеги тебя любят и уважают, а миллионы зрителей ждут твоего появления на сцене и в кино. Ты по-прежнему любим и востребован, остаешься очень интересным и цельным человеком, замечательным рассказчиком и историком нашего театра. Слава тебе! Обнимаю!

