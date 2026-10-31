«В ближайшие десятилетия вряд ли появится актив, который приведет к обесценению золота»

Анна Кокорева
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Фото: личный архив
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Фото: личный архив
Мир в отношении к деньгам будет биполярным. Государства будут стремиться к снижению наличных платежей и уходу от денег физических как явления. В западном мире это процесс станет происходить быстрее и стремительней. Вместе с этим повысится уязвимость мировой финансовой системы, так как любой технический сбой будет в лучшем случае затруднять такие платежи. В худшем он может вести к глобальному коллапсу и утечке информации в руки злоумышленников.
В ряде стран, несмотря на стремление их властей следовать общемировым трендам, приверженность наличным сохранится. В первую очередь речь идет о развивающихся странах и государствах, столкнувшихся с различными международными санкциями. Отсутствие возможности участвовать в мировой платежной системе, сбои в работе интернета и программного обеспечения будут способствовать возврату населения к наличным. Страх лишиться доступа к своим накоплениям будет руководить людьми.
Для юридических лиц многое будет зависеть от налогового режима. Чем выше будут налоги и комиссии за электронный оборот денежных средств, тем чаще бизнес будет прибегать к наличным расчетам, по крайней мере в сфере розничной торговли, где это пока еще возможно.
Несмотря на уход от «золотого стандарта» и появления различного вида платежных средств, золото как исчерпаемый ресурс сквозь века не потеряло своей ценности и все так же является востребованным, ценным и ликвидным активом. В ближайшие десятилетия вряд ли появится актив, который приведет к его обесценению.