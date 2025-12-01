Гран-при Катара — 23-й этап чемпионата мира
1 (3). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:24.38,241. 2 (1). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 7,995. 3 (7). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 22,665. 4 (2). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 23,315. 5 (5). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 28,317. 6 (4). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 57. 7 (8). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 54,045. 8 (10). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 56,785. 9 (12). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 57. 10 (15). Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 1.01,770.
В скобках — место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Норрис — 408 очков. 2. Ферстаппен — 396. 3. Пиастри — 392. 4. Расселл — 309. 5. Леклер — 230. 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) —152. 7. Антонелли — 150. 8. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73. 9. Сайнс — 64. 10. Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 51.
Кубок конструкторов
1. McLaren — 800 очков. 2. Mercedes — 459. 3. Red Bull Racing — 426. 4. Ferrari — 382. 5. Williams — 137. 6. Racing Bulls — 92. 7. Aston Martin — 80. 8. Haas — 73. 9. Sauber — 68. 10. Alpine — 22.
McLaren досрочно завоевал Кубок конструкторов.