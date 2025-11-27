Пропавшего подростка разыскивают в Новороссийске

В Новороссийске ищут подростка 2010 года рождения, которого последний раз видели вечером 26 ноября в Южном районе. Ориентировку предоставили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

В настоящее время местонахождение 15-летнего парня неизвестно. По данным полиции, его рост составляет 177 см, вес 70 кг, плотное телосложение. Подросток был одет в черную куртку, спортивные штаны коричневого цвета, белую футболку с красной надписью и белые кроссовки. Уточняется, что мобильного телефона у парня с собой не было.

В пресс-службе УМВД по Новороссийску призвали сообщить в полицию любую информацию о несовершеннолетнем или его местонахождении. Связаться с полицией можно по телефону: 102 (с мобильного), 8(8617)60-55-00, 60-55-10, 8(989)244-25-36.

София Моисеенко